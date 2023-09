Amadeus tuona contro la politica a Sanremo e nei palinsesti Rai: "Attaccato da tutti, sono una persona libera"

Mancano ancora diversi mesi all’edizione 2024 di Sanremo ma il percorso d’avvicinamento è già iniziato, complice anche alcune anticipazioni già fornite dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Le ultime sono arrivate nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, in cui ha parlato anche delle pressioni e degli attacchi ricevuti dal mondo della politica.

Polemiche e pressioni dalla politica

Sulle polemiche dell’edizione 2023, come, per esempio, quelle sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco dell’Ariston, Amadeus ha dichiarato: “Io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale. Ognuno è libero di comportarsi come vuole, assumendosi le proprie responsabilità. Poi, in 5 ore di diretta, è normale che non si possa prevedere tutto”.

Il direttore artistico di Sanremo ha poi parlato delle pressioni della politica: “Sono sereno, non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati Sanremo politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera. Penso che sia giusto che la politica non si occupi dai palinsesti“.

Fonte foto: ANSA Chiara Ferragni e Amadeus sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023.

La selezioni delle canzoni per Sanremo

A proposito della scelta delle canzoni che saranno in gara a Sanremo 2024, Amadeus ha detto: “È presto. Le proposte si concentrano soprattutto tra ottobre e novembre. Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400″.

Poi ha aggiunto: “La selezione e la scelta delle canzoni è forse la cosa che mi piace di più. Ho già dei pensieri, delle idee, a volte mi sveglio alle 3 di notte per segnarmi uno spunto da sviluppare”.

La grande novità di Sanremo 2024

I cantanti in gara a Sanremo 2024, nella seconda e nella terza serata, si presenteranno a vicenda. Amadeus ha spiegato: “Non so se è un’idea geniale ma sinceramente non ho pensato ai costi anche perché ogni anno non ho speso un centesimo in più rispetto al budget di Sanremo, a fronte di un introito pubblicitario che è aumentato di anno in anno”.

Ancora Amadeus: “Nella prima serata ci saranno tutti i cantanti sul palco, una novità rispetto ai miei precedenti Festival. Poi mercoledì e giovedì si divideranno e chi non canta farà il presentatore. Decideremo gli abbinamenti attraverso un sorteggio che faremo in sala stampa la mattina stessa, con ampolla e bussolotti”. Poi sorridendo: “Sarà la nostra Champions League”.

Nelle altre tre serate, ha anticipato il conduttore, “ci sarà qualcuno al mio fianco, vedremo più avanti chi”.