Antonio Monopoli ucciso a coltellate a Bitonto sulla porta di casa: aggressione all'alba, c'è un sospettato

Un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato ucciso a Bitonto, in provincia di Bari, nella mattinata di venerdì 28 aprile.

Cosa è successo a Bitonto

L’aggressione mortale è avvenuta attorno alle ore 6 del mattino in via Bellini, una strada a ridosso del centro storico della cittadina pugliese.

Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, la vittima è stata ferita mortalmente con alcuni colpi di arma da taglio al busto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio è avvenuto in via Bellini a Bitonto, in provincia di Bari.

Le indagini sulla morte di Antonio Monopoli a Bitonto

Su quanto accaduto in via Bellini a Bitonto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, coordinati dal pm di Bari, Desirée Digeronimo. A supporto dell’attività investigativa, la Polizia Scientifica ha eseguito i rilievi sul posto.

Gli investigatori stanno vagliando la posizione di una persona con cui il 50enne avrebbe avuto una violenta discussione. Il presunto aggressore sarebbe stato bloccato mentre tentava di fuggire.

Maggiori dettagli sull’omicidio di Antonio Monopoli

‘La Repubblica’ aggiunge un ulteriore dettaglio su quanto accaduto: l’aggressione mortale sarebbe avvenuta davanti alla soglia di casa della vittima.

Lutto cittadino a Bitonto per l’incidente sulla provinciale 231

L’omicidio di Antonio Monopoli è avvenuto proprio nel giorno in cui, a Bitonto, è stato proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria delle quattro giovani vittime del grave incidente stradale avvenuto martedì sera sulla strada provinciale 231. Nel pomeriggio di venerdì 28 aprile, alle ore 16, sono in programma i funerali nella Basilica dei Santi Medici. Durante la cerimonia religiosa verrà esposto il Gonfalone della città listato a lutto.