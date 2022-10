Anna Sorokin, scarcerata la falsa ereditiera (e truffatrice vera) resa celebre da una miniserie di Netflix

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Anna Sorokin esce dal carcere. La falsa ereditiera che ha truffato decine di ricconi newyorkesi potrà lasciare la sua cella e passare agli arresti domiciliari mentre il processo contro di lei continua.

Le condizioni per la scarcerazione di Anna Sorokin

Ma c’è una condizione: la donna potrà lasciare il carcere purché sia in grado di pagare la cauzione di 10 mila dollari e di fornire al tribunale di New York un indirizzo di residenza.

Essendo una cittadina russa la donna resta comunque sotto la supervisione delle autorità per l’immigrazione americane.

Chi è Anna Sorokin

La 31enne Anna Sorokin è nata a Domodedovo, un grosso centro nella Russia europea centrale a 37 km a sud di Mosca.

Dopo alcuni anni trascorsi in Europa fra Germania e Francia, si è infine spostata negli Stati Uniti.

Fonte foto: IPA Anna Sorokin viene portata via in manette dopo un’udienza presso il Tribunale di New York il 27 marzo 2019.

È lei la truffatrice seriale che, fingendosi una ricca ereditiera tedesca di nome Anna Delvey, si è infiltrata negli sfarzosi salotti dell’upper class di Manhattan riuscendo a spillare centinaia di migliaia di euro a ignare vittime.

Nei suoi raggiri Anna Sorokin si è spacciata per la figlia di un facoltoso diplomatico tedesco e ha millantato di essere in possesso di un patrimonio di 67 milioni di dollari.

Fra le sue vittime alcune banche, hotel di lusso e cittadini newyorkesi. Le autorità hanno quantificato in 275mila dollari l’ammontare totale delle sue truffe.

Anna Sorokin era detenuta dall’Immigration and Customs Enforecement (Ice) dallo scorso marzo 2021.

La particolarità dei suoi raggiri e il fascino oscuro del suo personaggio hanno ispirato ‘Inventin Anna’, una miniserie di Netflix in nove puntate in cui una giovane giornalista cerca di ricostruire la vita e le mosse di Anna Delvey.

“Anna è entusiasta di uscire e di potersi concentrare sull’appello contro la sua ingiusta condanna”. Questa la dichiarazione di Duncan Levin, avvocato di Anna Sorokin dopo l’ordine di scarcerazione per la sua assistita.

Per Anna Sorokin Instragram è off limits

Il Tribunale ha ordinato ad Anna Sorokin di astenersi dall’utilizzo dei social media, strumento che, ritengono i giudici, potrebbe utilizzare per perpetrare la sua condotta illecita.

In Italia un emulo di Anna Sorokin

Anche l’Italia ha conosciuto un truffatore seriale che operava più o meno come Anna Sorokin, ma più in piccolo: lo scorso marzo a Milano è stato arrestato un uomo che ha dormito in 35 alberghi senza pagare un euro.