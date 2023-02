Angela Celentano, ore decisive per il risultato del test del Dna sulla ragazza sudamericana: l'annuncio

Sono ore decisive per l’arrivo di una possibile svolta nel caso di Angela Celentano, di cui si sono perse completamente le tracce il 10 agosto 1996 mentre si trovava (all’età di 3 anni) sul Monte Faito assieme alla famiglia: tra la serata di lunedì 20 febbraio e le prime ore di martedì 21 febbraio è atteso l’esito dell’esame del Dna effettuato su una ragazza sudamericana che potrebbe essere proprio Angela Celentano.

Test Dna Angela Celentano: le parole dell’ex generale dei Ris Garofano

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rete 4 ‘Quarto Grado’, Luciano Garofano (ex generale dei Ris, che si sta occupando in prima persona dell’analisi del campione di Dna) ha fornito un aggiornamento importante sulla situazione: “L’esame è già in corso, siamo oltre metà del percorso. La quantità di Dna prelevato alla ragazza in questione era sufficiente per l’esame e tra lunedì sera e martedì mattina avremo la risposta”.

Lo stesso Luciano Garofano ha poi spiegato: “La somiglianza somatica tra la ragazza venezuelana e le sorelle della Celentano è una questione soggettiva, mentre il Dna è una prova concreta. Dal confronto del campione in nostro possesso con quello dei genitori di Angela Celentano avremo o la certezza totale, sottolineo al 100%, di un rapporto filiale, oppure la sua esclusione”.

Fonte foto: ANSA L’immagine immortala un momento delle ricerche dopo la scomparsa di Angela Celentano, avvenuta nel 1996.

Cosa ha detto l’avvocato della famiglia di Angela Celentano

Nel mese di gennaio, Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia di Angela Celentano, aveva annunciato in una nota: “Nei giorni scorsi un collaboratore del mio studio, in un Paese nordeuropeo, ha incontrato la ragazza sudamericana che sospettiamo possa essere Angela Celentano e ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò in possesso, provvederò a inviarlo a uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione di profili Dna. Conto entro una decina di giorni di poter procedere al confronto”.

Cosa si sa sulla scomparsa di Angela Celentano

Di Angela Celentano si sono perse le tracce il 10 agosto del 1996. Quel giorno, Angela, che all’epoca aveva 3 anni, stava partecipando, con il padre Catello, la madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, a una gita sul Monte Faito organizzata dalla Comunità frequentata dalla sua famiglia (quella della Chiesa evangelica pentacostale di Vico Equense).

Attorno all’ora di pranzo, Angela Celentano sparì nel nulla. A distanza di più di 25 anni, nonostante le diverse piste, ancora non si sa dove sia ora.