Almeno 3 morti e 100 feriti per il tornado a Perryton in Texas: edifici spazzati via, le immagini del disastro

Un violento tornado si è abbattuto sulla città di Perryton, nel nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, nella serata di giovedì 15 giugno. Ci sono morti e molti feriti.

Il primo bilancio delle vittime del tornado a Perryton

A fornire il primo bilancio delle vittime del tornado che ha colpito la citta di Perryton in Texas è stato il capo dei vigili del fuoco della città, Paul Dutcher, che alla ‘Cnn’ ha dichiarato che è stato confermato il decesso di 3 persone. Due delle tre vittime sono morte in zona “downtown” mentre la terza è deceduta in un’area roulotte nella zona nord-est della città.

Tra le 50 e le 100 persone sono state curate per le ferite riportate a causa del tornado all’Ochiltree General Hospital, secondo la CFO dell’ospedale Debbie Beck. Sempre quest’ultima ha precisato che le ferite riportate spaziano da quelle “molto lievi” a “polmoni collassati, ferite alla testa e ossa rotte“. Nessuna delle persone curate all’Ochiltree General Hospital dopo il tornado che si è abbattuto sulla città di Perryton è morta.

I danni riportati a Perryton

La ‘ABC’ ha segnalato che a Perryton, in seguito al tornado, risultano esserci diversi edifici distrutti o danneggiati, alberi sradicati da terra e veicoli ribaltati.

La città è rimasta anche senza energia: la portavoce dell’Ochiltree General Hospital, Amie Marrufo, ha riferito che l’ospedale sta portando avanti l’assistenza ai pazienti grazie a dei generatori.

La nota del governatore del Texas Greb Abbott

Il governatore del Texas Greg Abbott ha diffuso una nota per annunciare che “lo Stato del Texas sta rapidamente dispiegando risorse in risposta all’emergenza allo scopo di fornire tutto il supporto e l’assistenza necessari per proteggere i texani e aiutare le persone colpite dai tornado a Perryton”.

Nel comunicato di Abbott è presente anche un invito alla popolazione: “Incoraggio tutti i texani a prestare attenzione alle indicazioni dei funzionari statali e locali e a prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere voi stessi e i vostri cari. Rimaniamo pronti a fornire velocemente eventuali risorse aggiuntive necessarie nel corso di questo grave evento meteorologico”.