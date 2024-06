Camion si schianta contro una casa in New Jersey e la distrugge: il video shock dopo l'incidente

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Un camion si è schiantato contro una casa distruggendola nella città di Carteret, in New Jersey. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri mercoledì 27 giugno, ha visto il grosso mezzo abbandonare la strada che stava percorrendo per attraversare due cortili e finire la sua corsa contro un’abitazione. Sembra che il conducente abbia avuto un malore, e sia stato estratto dal veicolo privo di conoscenza.

Camion si schianta contro una casa a Carteret in New Jersey

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 giugno, un camion si è schiantato contro una casa, distruggendola, nella città statunitense di Carteret, nello Stato del New Jersey.

Stando alle ricostruzioni, il tir era diretto verso una destina vicinazione quando, mentre stava percorrendo Middlesex Avenue, è uscito di strada prima attraversando due cortili e poi schiantandosi contro l’abitazione in Chrome Avenue.

Una residente locale, nelle dichiarazioni riportate da News 12 New Jersey, racconta come i suoi bambini stessero giocando nel cortile della loro casa quando il tir lo ha attraversato prima di andare contro la casa al numero 10, intorno a mezzogiorno ora locale.

Malore per il conducente

Sembra che il conducente del mezzo pesante abbia avuto un malore, stando a quanto affermano le fonti ufficiali citate da abc7NY.

Gli agenti avrebbero dovuto rompere un vetro del camion per tirare fuori l’uomo, che al momento del soccorso era privo di conoscenza.

Il suo piede era infatti ancora premuto sul pedale dell’acceleratore del mezzo, che aveva ancora la marcia inserita e le cui ruote ancora slittavano al momento dell’arrivo delle autorità.

Diversi agenti feriti

Diversi agenti sarebbero rimasti feriti e portati in ospedale a causa dei vetri rotti e del fumo, sembra siano 5 stando a quanto scrive Fox5NY.

Non dovrebbero esserci feriti tra gli abitanti della casa, colpita sul retro, in quanto si trovavano nella cucina situata dal lato opposto.