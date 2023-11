Allerta meteo arancione in Toscana dopo le bombe d'acqua a Prato e Pistoia: le previsioni per le prossime ore

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La situazione maltempo in Toscana non spinge ad abbassare il livello di guardia nella Regione: le bombe d’acqua che si sono abbattute nella giornata di ieri in diverse zone, hanno anzi portato all’emissione di una nuova allerta meteo. Quali sono le zone interessate e le previsioni per le prossime ore.

Allerta meteo arancione nel Bisenzio e nell’Ombrone

Stando a quanto riportato nelle ultime ore, le autorità della Toscana alle prese con il maltempo ha deciso di emettere una nuova allerta arancione per le prossime ore. Particolarmente a rischio le aree del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese.

Allerta gialla inoltre anche sulla costa centrale e sulle isole dell’Arcipelago toscano, per rischio di mareggiate e vento. Il Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza alluvione in Toscana, Eugenio Giani ha convocato una seconda cabina di regia.

Fonte foto: IPA

Immagini dell’alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre 2023

Ne fanno parte i rappresentanti delle categorie economiche e della società civile e l’Anci, “per poter mirare gli interventi nel modo più efficace possibile” ha detto Giani, facendo il punto della situazione dopo gli ultimi eventi.

Bombe d’acqua a Prato e Pistoia: famiglie evacuate

La decisione di tenere alto il livello d’allerta è dovuto alle ultime bombe d’acqua cadute in diverse aree. Nella scorsa notte, sono state evacuate sei persone nei paesi di Usella e Migliana, nel comune di Cantagallo nel pratese, per il rischio di una frana.

A Montale, vicino Pistoia, 15 abitanti fragili del paese sono stati fatti spostare dalle loro case, mentre a Montecatini il crollo di un pino nella mattinata di oggi (sabato 11 novembre) ha causato il ferimento di 7 persone. Quattro sono state ricoverate in codice rosso. Nei comuni di Prato, Vaiano, Quarrata e Campi si segnalano problemi di approvvigionamento dell’acqua.

E ancora: un’ondata di maltempo ha portato all’esondazione del Bagnolo nella serata di venerdì 10, costringendo a evacuare 170 persone a Sant’Ippolito, nel pratese. Uno degli argini del torrente, già interessato da un evento calamitoso importante, ha ceduto.

Le previsioni del meteo per il weekend in Toscana

Stando a quanto riportato dagli esperti del meteo, quello che attende l’Italia e in particolar modo la Toscana è un altro weekend di maltempo, durante il quale si alterneranno schiarite e rovesci. Previsto un peggioramento graduale al Centro-Sud a partire da domenica 12 novembre.

L’attenzione principale è tutta sulla Regione flagellata negli ultimi giorni, dove il maltempo ha causato la morte di otto persone. Oltre all’allerta arancione in Toscana, è stata emanata un’allerta meteo per venti forti fino alle 14 di sabato 11 anche in Campania.

Le zone maggiormente interessate dai venti saranno quelle costiere, il mare risulterà agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Attese piogge anche in Sardegna, Lazio e Abruzzo. Di seguito, le previsioni per sabato e domenica.

Sabato 11 novembre

Nord : prevale il sole salvo fino al mattino residui fenomeni sui confini alpini occidentali e foschie o nebbie sulla Pianura Padana. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi;

: prevale il sole salvo fino al mattino residui fenomeni sui confini alpini occidentali e foschie o nebbie sulla Pianura Padana. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi; Centro: in gran parte soleggiato salvo alcuni addensamenti su Lazio, Umbria e al mattino sulla bassa Toscana, a carattere innocuo. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi;

in gran parte soleggiato salvo alcuni addensamenti su Lazio, Umbria e al mattino sulla bassa Toscana, a carattere innocuo. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi; Sud: rovesci sparsi su Sardegna, Tirreniche peninsulari, Lucania e Nord Sicilia; meglio altrove salvo locali piogge in Puglia. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi.

Domenica 12 novembre

Nord : in gran parte soleggiato salvo addensamenti su Nordovest ed Emilia Romagna. Nubi su ovest Alpi con debole neve dai 1000m. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi;

: in gran parte soleggiato salvo addensamenti su Nordovest ed Emilia Romagna. Nubi su ovest Alpi con debole neve dai 1000m. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi; Centro: nubi e rovesci su regioni tirreniche e Umbria in attenuazione in serata; fenomeni più sporadici sul versante adriatico. Neve dai 1500m. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi;

nubi e rovesci su regioni tirreniche e Umbria in attenuazione in serata; fenomeni più sporadici sul versante adriatico. Neve dai 1500m. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi; Sud: piogge e temporali sulle regioni peninsulari, specie del versante tirrenico, in estensione al nord della Sicilia. Temperature stabili, massime tra 17 e 20 gradi.