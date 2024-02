Allarme Dengue in Italia con il rischio di un focolaio secondo Matteo Bassetti: pericolo zanzare in città

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I casi di Dengue in Brasile aumentano e c’è il timore che la malattia provocata da alcuni tipi di zanzare possa diffondersi anche in Europa. Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, intervistato dal Riformista, ha lanciato l’allarme, non escludendo che si possa verificare un focolaio anche in Italia.

Dengue, Matteo Bassetti: “Numeri impressionanti in Sudamerica”

“L’allarme riguarda il Sudamerica, prima l’Argentina e ora il Brasile. Si parla di 5 milioni di casi nelle prossime settimane, numeri impressionanti in un’area dove di solito non si trovano questi tipi di infezioni”. Così l’infettivologo lungo le colonne del Riformista.

Secondo Bassetti si sta assistendo a “una tropicalizzazione delle città, mentre prima le zanzare colpivano Amazzonia e campagne”.

Il medico ha sottolineato che “molte persone viaggeranno fino alla prossima settimana per il carnevale di Rio e quindi si potrebbe avere un fuoco di ritorno”.

Bassetti sulla Dengue causata dalle zanzare: “Rischio focolai in Italia”

“Potenzialmente c’è il rischio di avere un focolaio anche qui”, in Italia, ha spiegato Bassetti che ha quindi auspicato che venga fatta una corretta informazione a livello nazionale.

Il consiglio dell’esperto è che le persone che tornano in Italia, laddove manifestino sintomi riconducibili alla Dengue (febbre, dolore alle articolazioni e dietro gli occhi), si rechino da uno “specialista per fare le analisi del sangue”.

Bassetti ha aggiunto che chi invece ha già avuto l’infezione o deve andare in nelle aeree più colpite dalla Dengue è opportuno che faccia la vaccinazione. “Il governo potrebbe prevedere un sms per informare in questo senso i viaggiatori”, ha spiegato”

Bassetti: “Covid vinto, non sconfitto”

L’infettivologo ha anche parlato della situazione relativa al coronavirus: “Il Covid è vinto, non sconfitto. Continuerà ad essere uno dei virus che causa infezioni respiratorie, ma senza più causare devastazioni”.

“Sarà un problema solo per alcuni fragili, come tanti altri virus. Il virus è stato vinto grazie ai vaccini, ma non scomparirà”, ha concluso.