Allarme Dengue e controlli all'aeroporto di Fiumicino, aerei disinfettati: occhi sui voli da Brasile-Argentina

All’aeroporto di Fiumicino è stato alzato il livello di allarme e vigilanza nei confronti degli aerei provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è “frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia Dengue“. Già avviati i controlli e le disinfestazioni.

Allarme Dengue, potenziati i controlli agli aerei e le misure a Fiumicino

Tra le misure messe in campo, il monitoraggio attento “sulla disinfezione degli aerei” e la valutazione di eventuali ordinanze per interventi straordinari di sorveglianza, sanificazione e disinfestazione.

Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’aumento globale dei casi di Dengue, in particolare in Brasile ed Argentina.

Fonte foto: ANSA

Le misure sono state messe in atto su disposizione del Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera.

Evitare l’arrivo in Italia della specie Aedes Aegipty

Le circolari sono riferite alla specie Aedes Aegipty, vale a dire la zanzara vettore specifico di Zika ed anche del virus Dengue.

Questo insetto non è presente nel nostro territorio e l’obiettivo è quello di impedirne l’arrivo in Italia. Alcune misure in atto vengono già effettuate in modo ciclico da Aeroporti di Roma e alcuni vettori.

Allo scalo romano sono presenti, da diversi mesi, dei totem del ministero della Salute, in italiano ed in inglese, che riportano consigli ai viaggiatori internazionali sulle malattie trasmesse dalle zanzare, con raccomandazioni comportamentali da adottare prima di partire, all’arrivo nel Paese di destinazione e poi al ritorno in Italia.

Il vademecum riporta anche degli accenni all’infezione da virus Zika.

Tra pochi giorni, in Italia, sarà disponibile un vaccino contro la malattia.

Dengue, in Brasile casi quadruplicati

A confermare il quadro dell’emergenza sono i dati che giungono dal Sudamerica, in particolare dal Brasile che conta oltre mezzo milione di casi (per la precisione 512.353), secondo il Ministero, con un numero totale che è quadruplicato in dodici mesi. Lo scorso anno infatti si aveva notizia d 128.842 casi.

I decessi registrati sono stati 75, ma si stima che nel 50% dei casi chi ha la Dengue possa essere asintomatico.