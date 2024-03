Alessia Pifferi e le pagelle di elementari e medie per dimostrare problemi cognitivi: "Portatrice di handicap"

Da problemi cognitivi a portatrice di handicap, questa la nuova strategia messa sul piatto dalla difesa di Alessia Pifferi nel processo che la vede imputata per la morte di sua figlia Diana: a parlare di deficit importanti sarebbe una voce riportata sulle pagelle della giovane mamma.

L’avvocata Alessia Pontenani ha depositato un documento relativo ai risultati scolastici che la sua assistita portava a casa dalle scuole elementari alle scuole medie. In una di queste qualcuno – non viene specificato chi – l’avrebbe indicata come “portatrice di handicap”. Ricordiamo che la stessa Pifferi, durante il processo, ha rivelato di aver scoperto di soffrire di problemi cognitivi di cui sua madre non l’avrebbe mai messa al corrente.

Nello specifico, l’avvocata Pontenani ha riferito che il non meglio precisato handicap sarebbe riportato sulla pagella di terza media. Un nuovo elemento che certamente contrasta la perizia dello psichiatra Elvezio Pirfo e che i giudici dovranno valutare. Nel frattempo, come scrive ‘Repubblica’, Pontenani potrebbe approfondire i nuovi elementi recandosi presso gli istituti frequentati dalla sua assistita per trovare altri indizi.

Il 12 aprile si terrà la prossima udienza, che prevede la requisitoria dell’accusa e l’arringa della difesa, ma non si esclude che nello stesso giorno arrivi la sentenza.