Agguato a colpi di pistola davanti a una scuola elementare di Reggio Calabria: spari contro un 38enne

Agguato a colpi di pistola a Reggio Calabria nella mattina di venerdì 13 ottobre 2023 in via Abate Sant’Elia, nella periferia sud del capoluogo calabrese, in cui un 38enne è rimasto gravemente ferito. L’uomo, Gioele Carmelo Mangiola, è stato raggiunto al volto da diversi colpi di pistola ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Agguato vicino a una scuola

L’agguato è stato registrato nella mattina di venerdì 13 ottobre 2023 vicino a una scuola elementare di Reggio Calabria. Proprio in via Abate Sant’Elia, infatti, c’è una scuola primaria davanti alla quale il 38enne Mangiola è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma a quanto pare il 38enne sarebbe stato colpito al volto da diversi colpi sparati da un altro uomo che poi, a bordo di un’auto, è fuggito via. Sul posto è intervenuta prima una pattuglia della guardia di finanza e poi i carabinieri che hanno fatto i rilievi. Le indagini sono coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore della Dda Walter Ignazitto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il tentato omicidio. Una prima ipotesi è che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti maturato nell’ambito del sottobosco criminale della zona, ma non dovrebbe essere connesso alla criminalità organizzata.

Come sta il 38enne

Come detto, a rimanere ferito nell’agguato è stato il 38enne Gioele Carmelo Mangiola. L’uomo, raggiunto da diversi colpi di pistola al volto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo quanto si apprende, però, Mangiola non sarebbe in pericolo di vita.

Chi è l’uomo aggredito

Da un primo lavoro d’indagine, pare che Mangiola sia un volto noto alle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, risulta dei database dei carabinieri per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione di armi, maltrattamenti in famiglia. Il 38enne, però, non è ritenuto dagli investigatori un personaggio di rilievo negli ambienti della ‘ndrangheta.

Stando a quanto emerge, Mangiola nel 2014 era stato arrestato dalla squadra mobile per un tentato omicidio avvenuto nel 2012 ai danni del titolare di un negozio di frutta che aveva un debito con un suo complice. Nel 2013, riferisce ANSA, assieme a un altro complice era stato arrestato per alcuni atti intimidatori ai danni di un distributore di benzina sulla statale 106.