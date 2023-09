Spari in strada a Castelfiorentino vicino Firenze: morta donna di 35 anni, ricerche in corso dell'assassino

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un evento tragico e improvviso ha scosso la tranquillità di Castelfiorentino, centro in provincia di Empoli, nella serata di giovedì 28 settembre. Una donna di 35 anni è stata brutalmente uccisa in una sparatoria nella frazione di Puppino. Il drammatico episodio, che ha avuto luogo intorno alle 20, rimane ancora avvolto nel mistero, mentre le forze dell’ordine sono alla ricerca del killer che ha fatto fuoco togliendo la vita alla 35enne.

Chi è la vittima

La vittima è una giovane donna la cui identità al momento rimane sconosciuta, anche se in base ad alcune fonti sarebbe una mamma di due figli, di nazionalità albanese. Il suo corpo esanime è stato rinvenuto riverso a terra.

In risposta agli spari, diversi residenti della zona hanno immediatamente contattato sia i Carabinieri che il servizio di emergenza 118. Il personale medico giunto in loco, tra cui un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Certaldo, ha tentato disperatamente la rianimazione. Tuttavia, le ferite riportate dalla donna erano troppo gravi, e ogni sforzo per salvarla è stato vano.

Fonte foto: Tuttocittà La tragedia è avvenuta in via Galvani nella frazione di Puppino a Castelfiorentino, provincia di Firenze

Caccia all’assassino

Le autorità locali, tra cui i Carabinieri, sono ora alla ricerca dell’assassino. Le operazioni di ricerca si stanno sviluppando percorrendo ogni possibile via di fuga attraverso la Val d’Elsa, in particolare per ciò che concerne l’area fra Poggibonsi, nella provincia di Siena, e la zona di Empoli.

In base alle prime indiscrezioni, il marito della donna uccisa sarebbe al momento irreperibile. L’uomo non sarebbe più convivente con la vittima: se risultasse coinvolto, quello odierno sarebbe l’ennesimo caso di femminicidio.

Il cordoglio

La tragedia ha chiaramente sconvolto la comunità di Puppino, una frazione in cui tutti si conoscono. Nella strada periferica della cittadina dove si è consumato il tragico omicidio, via Galvani, il buio è stato interrotto solo dai lampeggianti blu delle luci dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

La strada è stata chiusa con del nastro bianco e rosso, mentre il centro di Castelfiorentino si trova nelle immediate vicinanze del luogo dell’omicidio.

Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, si è recato immediatamente sul luogo del crimine per seguire gli sviluppi dell’indagine.

“Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite” ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook. “È davvero presto per divulgare informazioni sull’accaduto e discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio delle FdO. È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile.”