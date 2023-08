Affitta stanza ma specifica di non volere gli elettori di Giorgia Meloni: l'annuncio su Subito.it, bufera

Sul portale Subito.it è apparso un annuncio, immediatamente diventato un caso politico, in cui un utente ha messo a disposizione una stanza singola in un appartamento di Bari a patto che il futuro affittuario non sia un elettore di Giorgia Meloni.

L’offerta: “No perditempo ed elettori della Meloni”

“No perditempo ed elettori della Meloni. Ampi spazi (100 mq), salone, due balconi, un bagno. Niente aria condizionata né ascensore per il terzo piano. Disponibile da metà ottobre, 300 euro spese escluse”. Questo l’annuncio pubblicato sul sito Subito.it.

Autore dell’annuncio un certo Filippo. La casa si trova nel quartiere Picone-Poggiofranco di Bari, precisamente in viale Kennedy.

Fonte foto: ANSA

L’offerta è rivolta a lavoratori o lavoratrici. La stanza fa parte di in un appartamento condiviso con altre due 40enni.

La difesa del proprietario dell’appartamento: “La casa è mia e scelgo io”

L’annuncio è apparso sul portale intorno alle 8 della mattina di giovedì 31 agosto. E naturalmente, per via della nota relativa agli elettori della Meloni, ha innescato non poche polemiche, tramutandosi subito in un caso che ha coinvolto la politica.

L’autore dell’annuncio ha difeso la sua scelta. Come riferisce La Repubblica, questa la sua linea contro le polemiche: “L’ho scritto come indicazione, è casa mia e posso scegliere io se convivere o meno con uno che la pensa come me”.

Fratelli d’Italia: “Indecente”

“È offensivo e discriminante – ha dichiarato il parlamentare e coordinatore provinciale di FdI Taranto, Dario Iaia – Dopo le minacce subite solo poche ore fa dalla premier, questo episodio dimostra un certo clima d’intolleranza e di odio, a mio parere pericoloso, sia per le istituzioni e sia per la stessa presidente Giorgia Meloni”.

“È nostro dovere perciò – ha aggiunto Iaia – isolare queste persone che non conoscono o, peggio ancora, non accettano la democrazia. Auspico che l’annuncio in questione venga rimosso o corretto perché inaccettabile”.

Dello stesso avviso il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali: “Indecente. Sono convinto che ci sarebbe stata un’alzata di scudi politica e mediatica laddove l’annuncio avesse escluso altre categorie e non gli elettori del presidente del Consiglio”.

“Per troppi influenti opinionisti, infatti, essere sostenitore di un leader di un partito di destra continua a essere motivo valido per subire discriminazioni nel silenzio dell’opinione pubblica. La maggioranza degli italiani, tuttavia, è ormai stanca di certi atteggiamenti, come dimostrano i risultati elettorali”, ha concluso Zullo.