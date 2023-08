Giorgia Meloni risponde alle minacce prima della visita a Caivano dopo la stretta al reddito di cittadinanza

Giorgia Meloni prende la parola e risponde alle minacce ricevute. Il premier rompe il silenzio alla vigilia della sua visita a Caivano e due giorni prima lo stop definitivo al reddito di cittadinanza. Per questo motivo c’è grande tensione tra gli ex percettori, alcuni dei quali sui social hanno creato un circolo d’odio contro il presidente del Consiglio.

Sui canali social ufficiali, Giorgia Meloni ha risposto alle minacce ricevute in questi giorni per la stretta imposta sul reddito di cittadinanza.

Nella giornata di lunedì 28 agosto a Napoli alcune persone sono scese in piazza per protestare contro la decisione del governo, e la tensione tra i cittadini e Palazzo Chigi ha raggiunto livelli preoccupanti.

Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano. Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli. Nella…

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 30, 2023