Il video dell'appello della madre di una delle vittime degli stupri di Caivano a Giorgia Meloni: "Ci aiuti"

La madre di una delle vittime dello stupro al Parco Verde di Caivano ha rivolto un appello a Giorgia Meloni. Il premier, ricordiamo, visiterà il piccolo centro alle porte di Napoli giovedì 31 agosto per portare agli abitanti la partecipazione da parte dello Stato.

A tal proposito, Meloni ha ricevuto anche minacce per via della sua stretta sul reddito di cittadinanza che avrà luogo a partire venerdì 1° settembre, e molti utenti sui social hanno scritto che non sarebbe rientrata viva da Caivano.

Già nella giornata di lunedì 28 agosto a Napoli c’è stata una sollevazione per protestare contro la politica del governo sul reddito di cittadinanza. Tornando all’appello, la mamma della 12enne vittima dello stupro di gruppo di Caivano insieme alla cugina di 11 anni, attraverso l’avvocato Angelo Pisani chiede a Giorgia Meloni di aiutare la sua famiglia.

“Voglio chiedere alla presidente Meloni di aiutarci ad andare via da qua“, dice la giovane mamma che chiede un futuro migliore per i suoi figli e maggiore sicurezza per la sua famiglia. Il 31 agosto la donna potrebbe incontrare il premier e rivolgere direttamente a Giorgia Meloni le sue richieste.