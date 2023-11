Acido muriatico gettato sul volto dell'ex fidanzata a Erba vicino Como: l'uomo era stato arrestato ad agosto

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Una donna di 23 anni è stata aggredita martedì 21 novembre alle 14 in una zona industriale di Erba, in provincia di Como. Il suo ex fidanzato le avrebbe gettato dell’acido muriatico sul volto, venendo immediatamente arrestato dai carabinieri. La 23enne è stata trasportata in ospedale in codice giallo, con ustioni sul viso. Ferito in modo lieve anche uomo di 47 anni, intervenuto per soccorrere la donna.

L’aggressione con l’acido

La 23enne sarebbe stata aggredita dall’ex fidanzato in via Pontida, nella zona industriale di Erba, in provincia di Como.

L’uomo sarebbe stato arrestato subito dai carabinieri della Radiomobile di Como intervenuti insieme ai colleghi del comune lariano.

Come sta la ragazza

Secondo quanto riferito da La Provincia di Como, la ragazza avrebbe riportato ustioni al volto: sarebbe stata portata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

Ferito, in modo lieve, un uomo di 47 anni intervenuto per difendere la giovane.

L’ex fidanzato era già stato arrestato ad agosto

La vittima e il presunto aggressore sarebbero entrambi stranieri.

Lei, stando alla ricostruzione del quotidiano Il Giorno, avrebbe lasciato lui dopo una serie di ‘incursioni’ nei suoi confronti.

In un caso, pare che il ragazzo fosse stato sorpreso fuori dalla caserma dei carabinieri con in mano un crick: dopo l’arresto in flagranza, avvenuto lo scorso agosto, gli erano stati concessi i domiciliari con divieto di avvicinamento alla sua ex.