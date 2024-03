Accoltellati due tifosi del Brighton a Roma prima della partita di Europa League: rapinati in zona Monti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Due tifosi del Brighton, arrivati nella Capitale nelle scorse ore per la partita di Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico tra il club inglese e la Roma, sono stati rapinati e accoltellati a Rione Monti.

Due tifosi del Brighton accoltellati a Roma: cosa è successo

I due tifosi del Brighton, due ragazzi di 28 e 27 anni, sono stati accoltellati alle gambe in zona rione Monti poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

In base al loro racconto riportato dal ‘Corriere della Sera’, i due tifosi inglesi sono stati avvicinati fuori da un locale da un gruppo composto da 6-7 persone, che li hanno circondati e rapinati sotto la minaccia di coltelli. Ai due è stato sottratto un borsello con all’interno denaro, documenti e oggetti di valore. Dopo la rapina, i due sono stati accoltellati. Poi il gruppo si è dato alla fuga.

La partita di Europa League tra la Roma di Daniele De Rossi e il Brighton di Roberto De Zerbi è in programma alle 18,45 allo stadio Olimpico.

Come stanno i due tifosi del Brighton accoltellati a Roma

I due tifosi del Brighton accoltellati a Roma sono ricoverati in due diversi ospedali della Capitale: il 28enne si trova all’ospedale San Giovanni mentre il ragazzo di 27 anni è stato ricoverato al Policlinico Umberto I.

Non sono in pericolo di vita ma sono stati trattenuti in osservazione dal momento che sono stati colpiti ciascuno da 3 fendenti e hanno perso molto sangue.

Le indagini sui tifosi del Brighton accoltellati a Roma

Sul caso sta indagando la Polizia, che ha già avuto modo di interrogare i due tifosi inglesi accoltellati.

Un contributo alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di vigilanza che si trovano in via Cavour: le immagini potrebbero, infatti, aiutare gli investigatori a identificare i responsabili del doppio accoltellamento.

Sono quattro mila i tifosi del Brighton nella Capitale per la sfida di Europa League contro la Roma. Nel pomeriggio di giovedì, si raduneranno in piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, per essere accompagnati allo stadio Olimpico con bus navetta, scortati dalla Polizia.

Le forze dell’ordine stanno presidiando pub e ristoranti del centro, così come monumenti e luoghi d’arte. Molti di questi, come accade ogni volta che a Roma arrivano tifosi stranieri, sono stati transennati.