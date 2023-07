Accoltellamento in strada a Padova con un morto e due feriti: intervengono i reparti speciali dei carabinieri

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un morto e due feriti, di cui uno grave: questo il bilancio provvisorio di un accoltellamento avvenuto in strada a Padova. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto, hanno isolato il quartiere e stanno effettuando delle verifiche. Una terza persona sarebbe coinvolta nella vicenda.

Accoltellamento mortale in strada

La violenza si è consumata nel primo pomeriggio di oggi – domenica 23 luglio – in via Dorighello, zona Forcellini, quartiere alla periferia orientale di Padova, nel Veneto.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, un uomo è stato accoltellato a morte, mentre altre due persone sarebbero state trasportate con urgenza in ospedale, dove una di queste verserebbe in gravi condizioni, come riportato da Repubblica.

Il quartiere Forcellini di Padova, dov'è avvenuto un accoltellamento in strada nel quale ha perso la vita un uomo, ritrovato nell'atrio di un condominio

In un primo momento era circolata la notizia che la terza persona, ferita, si fosse barricata in un appartamento, ma non ci sono conferme al momento.

L’arrivo delle forze dell’ordine

In breve tempo sul posto sono giunte diverse volanti dei carabinieri, i vigili del fuoco, i reparti speciali de Le A.P.I. (aliquote di primo intervento, reparti dell’Arma dei Carabinieri che hanno il compito di intervenire all’interno di situazioni ad alto rischio), il magistrato di turno, Roberto Piccione, e il comandante del reparto mobile Gaetano La Rocca.

Le tre persone coinvolte sarebbero cittadini albanesi. Stando alle prime ricostruzioni, la violenza si sarebbe consumata in seguito a una lite, culminata con la morte di uno dei tre uomini.

L’intero perimetro nel quale è avvenuta la vicenda è stato transennato, per permettere alle forze dell’ordine di raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire una vicenda che presenta ancora molti punti oscuri.

Poche certezze sul caso

Una delle poche certezze riguardo l’accoltellamento avvenuto a Padova è che la vittima è stata ritrovata senza vita nell’atrio del condominio nel quale viveva.

Secondo Il Mattino, gli agenti dei reparti speciali avrebbero utilizzato l’autoscala dei vigili del fuoco per entrare in un appartamento del secondo piano del condominio nel quale viveva la vittima, pensando che l’assalitore potesse essersi barricato all’interno.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche quella di un regolamento di conti nel mondo della malavita albanese. Ma sicuramente potranno tornare utili le eventuali testimonianze delle due persone ferite e ricoverate, nella speranza di riuscire a ricostruire quanto prima l’esatta dinamica della vicenda.