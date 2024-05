Abbandonata dalla madre sul Raccordo a Roma dopo un 5 in latino: 16enne rischia di essere investita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La madre era letteralmente furiosa con la figlia perché aveva ricevuto un 5 in latino, e così per punizione l’ha abbandonata in strada sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La donna voleva dare una lezione alla ragazza, ma probabilmente alla fine è stata lei a riceverla, sotto forma di denuncia per abbandono di minore. La giovane, disperata e sola sulla corsia d’emergenza, è stata fortunatamente soccorsa dai vigili urbani mentre rischiava seriamente di essere investita.

La ragazza abbandonata dalla madre sul Raccordo di Roma: aveva preso 5 in latino

La vicenda avvenuta nella Capitale lunedì 27 maggio è sicuramente singolare, considerando le motivazioni che hanno portato la donna a punire in modo così duro la figlia.

A quanto risulta la madre, 40enne residente in zona Pisana, avrebbe deciso di lasciare la figlia di 16 anni sulla corsia d’emergenza al culmine di una lite, incentrata sul rendimento scolastico della ragazza, solitamente considerata una studentessa modello.

La ragazza è stata recuperata dai vigili mentre vagava in Galleria Appia, sul Grande Raccordo Anulare di Roma

La punizione a dir poco esemplare per il voto in latino sotto la sufficienza ha rischiato però di finire in tragedia, scongiurata dall’intervento della polizia locale.

La ragazza ritrovata in Galleria Appia, rischiava di essere investita

La giovane è stata trovata dai vigili urbani del Gruppo sicurezza pubblica emergenziale mentre vagava sconvolta nella galleria Appia, con il rischio di essere investita, considerando la visibilità ridotta e la velocità delle vetture circolanti sul Raccordo.

La 16enne, in stato di shock per l’azione della madre, è stata accolta dagli agenti nell’autopattuglia della Municipale, a cui ha raccontato l’accaduto.

Successivamente, è stata condotta negli uffici dello Spe a Ponte di Nona, dove le è stata offerta una merenda mentre gli agenti cercavano di verificare l’accaduto.

Figlia abbandonata sul Raccordo a Roma, denuncia per la madre

La ragazza di 16 anni è stata infine riportata a casa, dove altri familiari l’attendevano. La madre è stata trovata e denunciata per abbandono di minore.

L’intera vicenda è stata riferita dai vigili urbani alla Procura dei minorenni. Non si esclude la possibilità che la ragazza venga separata dalla madre e che quest’ultima possa affrontare restrizioni come il divieto di avvicinarsi alla ragazza.

La nota del sindacato Sulpl

“Ancora una volta sono i caschi bianchi, ormai forza e presenza prevalente nei territori metropolitani a intervenire su fenomeni di sicurezza urbana e fragilità sociali di una Capitale sempre più problematica” ha sottolineato Marco Milano, segretario del Sulpl dei vigili urbani di Roma.

“Il governo non tardi a varare una legge di riforma della categoria che dovrà essere ben più coraggiosa di quella allo studio. Quanto all’amministrazione capitolina, aumenti gli sforzi per colmare il vuoto in organico di oltre 3mila unità” ha aggiunto il segretario.