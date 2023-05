A Trapani un detenuto è evaso dal Palazzo di Giustizia: ricerche in corso. Chi è il fuggitivo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un detenuto, proveniente dal carcere di Agrigento, è riuscito a scappare nella mattinata di venerdì 12 maggio dal Palazzo di Giustizia di Trapani, mentre era in attesa di un’udienza. Le ricerche sono in corso.

Chi è il detenuto evaso

L’uomo, stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, sarebbe un pregiudicato con precedenti per reati minori.

‘La Repubblica’ aggiunge ulteriori dettagli: il detenuto in fuga è Francesco Adragna, trapanese di 35 anni, detenuto nel carcere di Agrigento. Su di lui gravano reati per rapina, furto in abitazione ed evasione dai domiciliari.

Cosa è successo

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, l’uomo potrebbe aver approfittato di un momento di distrazione degli agenti che lo avevano in custodia per fuggire dalla camera di sicurezza che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe forse rimasta aperta.

Caccia all’uomo anche a Nuoro

Anche a Nuoro le forze dell’ordine sono impegnate a cercare un uomo, in fuga dopo uno scontro a fuoco con la polizia.

Nella città sarda, nella mattinata di venerdì 12 maggio, si è verificata una sparatoria: un uomo non si è fermato all’alt di una pattuglia di polizia impegnata in alcuni controlli di rito e, inseguito dagli agenti, ha sparato ferendo un poliziotto. Gli agenti hanno risposto al fuoco e l’uomo si è dato alla fuga a piedi.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.