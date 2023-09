A Bari uno studente spara a un prof con la pistola a pallini: classe sotto shock

Uno studente di Bari, nel corso della mattinata di venerdì 29 settembre 2023, ha sparato al petto di un suo professore mentre quest’ultimo stava entrando in classe per l’inizio della nuova ora. Lo riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’alunno ha rubato la pistola a un suo compagno di classe

L’episodio è avvenuto all’Iss Romanazzi di Bari. L’alunno protagonista del gesto frequenta il quarto anno.

Il ragazzo avrebbe rubato l’arma a un compagno di classe che l’aveva portata con sé a scuola. Non si è ancora capito se la pistola sia giocattolo o ad aria compressa.

Il prof, dopo essere stato colpito, ha avuto del bruciore al torace, ma non avrebbe subito danni gravi.

Si attendono provvedimenti disciplinari

La scuola Romanazzi, in merito a quanto successo, ha organizzato una riunione per la prossima settimana.

All’incontro parteciperà la dirigenza scolastica che esaminerà a fondo la situazione e valuterà quali provvedimenti disciplinari prendere nei confronti sia dello studente che ha sparato, sia di quello che ha portato la pistola in classe.

“Sono profondamente dispiaciuto per l’atto violento subito dal docente del Romanazzi. La violenza non ha mai giustificazione e condanno fermamente questo gesto”. Così Davide Picci, coordinatore provinciale del progetto per le scuola Sbam Bari (Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento).

“La solidarietà è essenziale in momenti come questi, poiché gesti simili non devono assolutamente passare inosservati. I ragazzi – ha concuso Picci -, come i professori, non devono mai essere lasciati in balia della maleducazione e dell’omertà se è nella scuola del buonsenso e del merito quella in cui crediamo”.

Il precedente

Un episodio analogo si è verificato poco meno di un anno fa quando alcuni alunni di una classe prima dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo spararono due colpi con una pistola ad aria compressa verso una loro professoressa, colpendola in pieno e ferendola a un occhio e alla testa.