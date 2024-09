Parenti aggrediscono medici del Policlinico Riuniti di Foggia dopo la morte di una 23enne, indaga la polizia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Al Policlinico Riuniti di Foggia si è verificata una violenta aggressione ai danni di medici e personale sanitario. L’episodio è avvenuto mercoledì 4 settembre, dopo che ai parenti di una giovane paziente, deceduta durante un intervento chirurgico, è stata comunicata la notizia del decesso. Dottori e infermieri sarebbero stati colpiti con pugni e calci da una cinquantina di persone, familiari e amici della 23enne.

Parenti di una paziente deceduta aggrediscono i medici

La ragazza, una 23enne di Cerignola, era ricoverata da giugno in seguito a un incidente stradale.

Nonostante i tentativi dei medici, il suo stato di salute si è aggravato durante l’operazione, portando alla tragica conclusione. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, i familiari della ragazza hanno perso il controllo, aggredendo i medici e altri operatori del reparto di chirurgia toracica.

L’aggressione è avvenuta al Policlinico Riuniti di Foggia

Il personale sanitario, sorpreso dall’improvvisa esplosione di violenza, ha cercato riparo barricandosi in una stanza, ma alcuni medici sono stati colpiti con calci e pugni.

Parla la direzione del Policlinico Riuniti

Un chirurgo ha riportato contusioni al viso, mentre una dottoressa ha subito la frattura di una mano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno faticato a riportare la calma.

L’azienda ospedaliera ha espresso solidarietà agli operatori sanitari coinvolti e avviato un’indagine interna per ricostruire l’accaduto.

La direzione del Policlinico ha ribadito che la morte della giovane è stata un evento drammatico, offrendo vicinanza alla famiglia, ma ha condannato fermamente l’aggressione.

I precedenti a Foggia e Galatina

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Pierluigi De Paolis, ha condannato l’episodio, definendolo un segno della crescente violenza contro i sanitari.

Anche il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha espresso solidarietà, sottolineando l’urgenza di proteggere il personale sanitario e prevenire simili episodi in futuro. Le indagini della polizia sono in corso per identificare gli aggressori.

Gli atti di violenza negli ospedali pugliesi sono stati al centro delle cronache anche a metà agosto, quando nel giro di 24 ore due infermieri avevano denunciato di essere stati aggrediti, a Galatina (Lecce) e Foggia.