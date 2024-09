Leopoli sotto attacco russo, città dell'ovest Ucraina bombardata nella notte: 7 morti e decine di feriti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro feroce attacco russo contro l’Ucraina: Leopoli è stata bombardata. La guerra è entrata in una fase più cruenta. Mosca ora ha quindi concentrato i suoi sforzi bellici anche a ovest. La città infatti si trova aa pochi chilometri dal confine con la Polonia ed è stata colpita con missili ipersonici “Kinzhal”. Almeno 7 persone, di cui 3 minori, hanno perso la vita. Il Kyiv Independent afferma che tra le vittime ci sono due ragazzine di 9 e 14 anni, un altro minore, un’infermiera di 50 anni e un uomo.

Bombardata Leopoli: attacco russo nell’ovest dell’Ucraina

Il governatore della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyi, oltre a confermare il numero delle vittime, ha reso noto che i feriti sono più di venti.

Nei bombardamenti su Leopoli sono stati danneggiati circa cinquanta condomini e diverse case private. I dipendenti del servizio di emergenza statale hanno salvato almeno 12 persone, come riferito da Rbc-Ukraine.

Case distrutte a Leopoli

Nella città, come spiegato dal sindaco, alcuni edifici residenziali hanno preso fuoco nella zona della stazione ferroviaria principale. Due scuole non inizieranno le lezioni oggi in quanto i palazzi sono stati colpiti.

“Molte finestre sono andate in frantumi nella zona delle vie Konovalets, Braty Mikhnovski e Melnyk”, ha spiegato il primo cittadino.

Nelle scorse ore i russi hanno scaricato una pioggia di missili anche su Poltava, a circa 400 km a est di Kiev.

Ucraina, dimissioni di oltre 50% del governo: fuori anche il ministro Kuleba

Nel frattempo l’esecutivo ucraino si appresta ad effettuare un maxi rimpasto. Nelle prossime ore Volodymyr Zelensky annuncerà un ricambio di “oltre il 50%” del suo governo dopo le dimissioni di quattro ministri, tra i quali quello degli Esteri, Kuleba.

”Come promesso, già questa settimana ci si può aspettare un grande cambiamento nel governo. Più del 50% dei membri del consiglio dei ministri subirà dei cambiamenti. L’elenco definitivo sarà determinato nella riunione del 4 settembre. Vi preghiamo di seguire solo le notizie ufficiali”, ha detto il portavoce del partito del presidente, David Arakhamia.

Il ministro degli Affari esteri, Dmytro Kuleba, ha presentato le sue dimissioni in una lettera indirizzata alla Verkhovna Rada (il Parlamento), come spiegato dal capo della Camera, Ruslan Stefanchuk, sul suo account Facebook.

“La Verkhovna Rada ha ricevuto una dichiarazione dal Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina sulle sue dimissioni”, ha scritto Stefanchuk, il quale ha anche annunciato che le dimissioni saranno discusse in una delle prossime sessioni plenarie del Parlamento.

La reazione russa alle dimissioni di Kuleba

“Autunno, cadono le foglie e i rami si mostrano nudi”. Così, parlando con la Tass, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel commentare la notizia delle dimissioni di Kuleba.