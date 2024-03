44 migranti salvati da un barchino naufragato a largo di Lampedusa, una bimba di 15 mesi dispersa in mare

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, 44 migranti, fra cui 11 donne e 3 minori, sono stati portati in salvo dopo che il barchino sul quale viaggiano, a largo di Lampedusa, è naufragato. Le operazioni di salvataggio sono state svolte dalla nave Ong Mare Go. Nulla da fare per una bimba di 15 mesi, dispersa in mare.

Si cerca la bimba di 15 mesi dispersa in mare

Non riesce a darsi pace la madre della bambina di 15 mesi, annegata durante il naufragio di un barchino al largo di Lampedusa.

La donna si trovava, con altre 43 persone, a bordo di un barchino in ferro di 7 metri, improvvisamente colato a picco.

620 migranti sbarcati a Lampedusa

Aggrappandosi alle camere d’aria per rimanere a galla, non è riuscita a tenere stretta la bambina, che è annegata. Nell’area del naufragio sono in corso le ricerche.

Naufraga un barchino con 45 persone

Stando alle testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dall’imbarcazione della Ong Mare Go, l’imbarcazione è salpata da Sfax in Tunisia alle ore 22 di giovedì scorso.

A bordo persone provenienti da Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali e Senegal, che hanno pagato mille euro a testa per la traversata.

A indirizzarli verso le spiagge della Sicilia è stato il navigatore di uno smartphone fino a quando, attorno a mezzanotte, il natante ha iniziato a imbarcare acqua per poi affondare.

A Lampedusa oltre 600 sbarchi in 24 ore

I 44 migranti salvanti dal barchino naufragato rientrano tra le 620 persone approdate complessivamente a Lampedusa la scorsa notte.

A partire dalla mezzanotte, sono state 13 le imbarcazioni soccorse dalle motovedette di Capitaneria, Guardia di Finanza e assetto Frontex.

Aggiungendoo le 408 persone sbarcate su 11 imbarcazioni diverse nella giornata di venerdì, attualmente l’hotspot di contrada Imbriacola conta 1.087 migranti.

380 persone sono state imbarcate su un traghetto di linea diretto a Porto Empedocle su disposizione della prefettura di Agrigento.