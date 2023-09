Centinaia di migranti in fuga dall'hotspot di Porto Empedocle: poche ditte concedono autobus per il trasporto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La situazione nel centro migranti di Porto Empedocle sembra arrivata al collasso: stando a quanto riportato da Ansa, almeno un centinaio di persone sono fuggite dall’hotspot, sovraffollato dopo l’arrivo dei 1.200 migranti arrivati ieri da Lampedusa.

Caos al centro migranti di Porto Empedocle

Il caos è scoppiato nella mattinata di oggi, lunedì 18 settembre 2023, nell’hotspot di Porto Empedocle. Tantissime persone cercano infatti di scappare dalla struttura sul molo, meta degli arrivi dal centro di Lampedusa.

Nonostante l’area sia presidiata dalle forze dell’ordine, oltre cento migranti sarebbero riusciti a darsi alla fuga. Al momento non viene riportato se siano stati raggiunti e riportati al centro dalle autorità o se siano ancora nei pressi del paese agrigentino.

Il problema dei trasporti e degli autobus

La situazione, già tesissima sotto il profilo politico-sociale ma anche gestionale, è esplosa in queste ore soprattutto per problemi di trasporto. I trasferimenti verso altre parti d’Italia, soprattutto verso il nord, procedono infatti a singhiozzo.

Mancano infatti i mezzi necessari per le operazioni: non sono molte le autolinee private che hanno dato disponibilità a mettersi in viaggio per trasportare i migranti. Problema, questo, che aggrava ancora di più la situazione nell’hotspot sovraffollato.

La Francia non prenderà migranti da Lampedusa

Come se non bastasse, l’Italia deve ancora una volta vedersela con la reticenza di altri Stati europei ad aiutare a gestire il flusso migratorio di queste ultime settimane. Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha infatti dichiarato che la Francia non prenderà migranti da Lampedusa.

“Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte” ha detto a Radio Europe 1. Anche l’Austria, riporta Ansa, sarebbe pronta a intensificare i controlli alla frontiera del Brennero.

Il tema migranti crea ancora dissapori tra Italia e Europa, nonostante la visita della la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa. Dopo l’incontro con la Presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni, è stato annunciato un piano Ue da 10 punti che va dal sostegno all’agenzia di controllo Frontex al potenziamento della lotta ai trafficanti di esseri umani.