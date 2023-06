31enne rapina un negozio a Milano e manda all’ospedale tre poliziotti e due negozianti

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Mattinata di follia a Milano, dove un uomo di 31 anni ha tentato di rapinare un negozio, aggredendo prima a morsi e pugni i proprietari cinesi, per poi scagliarsi sugli agenti di Polizia intervenuti, mandandoli in ospedale prima di essere fermato ed arrestato.

La rapina in via Venini

Il tentativo di rapina è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 16 giugno a Milano, in via Giulio e Corrado Venini (in zona Loreto), dove un uomo di 31 anni, di nazionalità nigeriana, ha tentato il colpo ai danni di un negozio gestito da due cittadini cinesi.

Dopo essere entrato nel negozio, l’uomo si sarebbe rivolto ai due dipendenti, due uomini cinesi di 35 e 37 anni, dicendo loro che avrebbe preso tutto quello che voleva senza pagare, minacciando di devastare il negozio.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di via Giulio e Corrado Venini, a Milano, dove un rapinatore di 31 anni ha aggredito due negozianti e tre poliziotti prima di essere arrestato

Il 31enne ha quindi ciò che voleva dagli scaffali, provando poi a uscire come se nulla fosse. E quando i due commessi hanno tentato di fermarlo, sono stati brutalmente aggrediti dall’uomo.

L’aggressione e l’arrivo dei soccorsi

I due cittadini cinesi sono stati quindi aggrediti dal 31enne, che ha sferrato un pugno al primo e azzannato un orecchio dell’altro. La scena è stata vista da un passante, che ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

Il ladro a quel punto è fuggito, ma è stato raggiunto dagli agenti nella vicina via Oxilia, accorsi con due auto pattuglie. L’uomo però, alla vista dei poliziotti, non si è rassegnato e si è scagliato anche contro di loro, aggredendoli e tentando anche di sottrarre la pistola a uno di loro.

Alla fine della colluttazione però, gli agenti sono riusciti a fermare ed arrestare il 31enne, che dovrà adesso rispondere alle accuse di rapina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il bilancio dei feriti

In seguito all’arresto, tre degli agenti della Questura di Milano accorsi hanno avuto bisogno di cure mediche, riportando prognosi tra i cinque e i venti giorni, dovute ai numerosi colpi ricevuti dal rapinatore.

Anche i due negozianti cinesi hanno avuto bisogno dell’assistenza del personale medico: gli uomini sono difatti finiti, fortunatamente in codice verde, all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.