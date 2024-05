Uomo accoltella passanti a Zofingen in Svizzera, arrestato: diversi i feriti, in corso operazione di polizia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Diverse persone sarebbero state colpite con un’arma da taglio per strada nella città di Zofingen, in Svizzera. L’uomo che ha accoltellato i passanti è stato arrestato dalla polizia del canton Argovia. Secondo quanto riferito gli stessi agenti cantonali, i feriti sono sei ma le loro condizioni non sono ancora chiare.

L’aggressione in Svizzera

Come riportato dall’emittente svizzera in lingua italiana Rsi, le forze dell’ordine sono intervenute intervenute con un imponente contingente intorno alle 17.30 di mercoledì 15 maggio nel luogo dell’aggressione, nei pressi della piscina di Zofingen, centro nel nord del Paese. Non sono ancora state diffuse informazioni sull’identità e il movente dell’aggressore.

Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, l’accoltellamento avrebbe avuto inizio alla stazione della città del canton Argovia, vittima un passante, per poi continuare con il coinvolgimento di altre persone lungo la strada.

Fonte foto: ANSA

Forze di polizia nel luogo dell’accoltellamento a Zofingen, in Svizzera

I soccorsi ai feriti

“Abbiamo diverse persone ferite. Sono state soccorse e stanno andando in ospedale”, ha affermato un portavoce delle forze dell’ordine. Anche l’autore dell’attacco sarebbe rimasto ferito.

Le forze dell’ordine hanno invitato gli abitanti a non recarsi nella zona della Trinermatte, dove si trova la piscina, e di chiudere porte e finestre. Dopo l’attacco, diverse aree del comune di Zofingen sono state interdette alla circolazione. Su X, la polizia cantonale ha poi affermato che non sussiste alcun pericolo per la popolazione.

L’operazione di polizia a Zofingen

L’uomo si sarebbe poi rifugiato in un edificio, prima di essere arrestato dopo circa due ore grazie all’intervento delle forze speciali Argus. Nell’operazione sono stati impiegati diversi mezzi, tra cui anche un elicottero della polizia, oltre alle ambulanze intervenute sul posto per soccorrere i feriti.

Sul suo account X, la polizia ha chiesto a chiunque abbia ripreso l’aggressione con foto e video di inviare le immagini alle autorità. Non sono stati forniti dettagli sull’arma utilizzata dall’autore dell’attacco.

Notizia in aggiornamento…