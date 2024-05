Rapina a Roma in via Macrobio, madre e figlia minacciate in casa da persone armate: bottino da 100 mila euro

Rapina in via Teodosio Macrobio a Roma: nella notte tra il 16 e il 17 maggio tre persone armate di pistola hanno fatto irruzione in una casa dove si trovavano madre e figlia rispettivamente di 65 e 39 anni. I ladri si sono fatti aprire la cassaforte e sono scappati con gioielli e oggetti di argenteria per un valore totale di circa 100 mila euro.

Rapina in via Macrobio a Roma, i ladri scappano con un bottino da 100 mila euro

Su quanto accaduto indaga la polizia di Primavalle. Le due donne hanno rifiutato le cure del personale sanitario del 118.

Le tre persone protagoniste della rapina sono fuggite a piedi dall’abitazione in zona Balduina.

La rapina è stata messa a segno in via Teodosio Macrobio, in zona Balduina a Roma

Sul posto è intervenuta la volante di Monte Mario che ha raccolto le testimonianze di madre e figlia.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la banda si sarebbe intrufolata nell’abitazione di un condominio probabilmente dopo aver forzato una finestra.

La Scientifica a caccia di impronte, la banda forse ripresa dalle telecamere

In via Macrobio hanno lavorato per ore anche gli agenti della Scientifica.

L’obiettivo è la ricerca di eventuali impronte dei ladri, che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del palazzo.