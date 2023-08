20enne accoltellato a Modena in centro città muore poco dopo: in fuga i due aggressori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un giovane sui 20 anni è morto dopo essere stato accoltellato in pieno centro a Modena. Si tratta di un ragazzo di origini africane ancora in corso di identificazione.

20enne ucciso a Modena

La tragedia è avvenuta in corso Vittorio Emanuele attorno alle 18:30. Sui fatti indaga la polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne sarebbe stato raggiunto da due persone mentre si trovava in centro in compagnia di un amico. Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti: corso Vittorio Emanuele II, vicino al Parco Giardino Ducale Estense, alle porte del centro storico.

A un certo punto uno dei due gli avrebbe sferrato una coltellata alla gola.

Subito dopo l’aggressione i due si sarebbero dati alla fuga. Anche l’amico della vittima sarebbe fuggito.

Il giovane ha chiesto aiuto in un albergo

Il giovane, in agonia, ha chiesto aiuto in un albergo della zona e ha ricevuto i primi soccorsi da alcuni passanti.

L’ambulanza è stata chiamata immediatamente. I sanitari del 118 si sono adoperati per stabilizzare le condizioni del ferito e l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara.

Il 20enne è giunto in pronto soccorso in condizioni gravissime ed è purtroppo spirato poco dopo.

Le indagini si concentrano adesso sui due assalitori. La squadra mobile lavora per identificarli e per ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto.

Un aiuto alle indagini potrebbe giungere da eventuali telecamere di videosorveglianza.

16enne accoltellato a Modena

Mesi fa si è registrata un’altra aggressione a colpi di coltello a Modena. Anche in quel caso con esito letale.

Lo scorso 31 marzo un 16enne di origine pachistana è stato ucciso al parco Novi Sad di Modena.

Altri due giovani connazionali maggiorenni sono stati gravemente feriti, sempre a coltellate.

Tre le persone fortemente indiziate del delitto: uno dei tre, latitante, è stato arrestato a Londra grazie a un mandato di cattura internazionale.