Arrestato a Modena un minorenne latitante sospettato di aver ucciso a coltellate un 16enne durante una rissa

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Arrestato un minorenne sospettato di aver provocato la morte di un coetaneo. La vicenda risale al 31 marzo di quest’anno, quando un 16enne è rimasto ucciso nel corso di una rissa in un parco a Modena. Uno dei due responsabili è adesso in custodia cautelare in carcere, gli altri due sono ancora ricercati.

L’arresto del minorenne

L’arresto del minorenne latitante, che si presume essere coinvolto nei fatti di marzo, arriva dopo mesi di indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Modena.

Nella notte di venerdì 16 giugno, il 17 di nazionalità pakistana è stato portato agli arresti cautelari in carcere su decisione del Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il parco Novi Sad di Modena in cui è avvenuta l’aggressione a marzo

Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di uno dei ragazzi responsabili della morte del 16enne Muhammad Arham.

Dopo una “prolungata e articolata attività d’indagine” il ragazzo è stato trovato dopo mesi di latitanza a poca distanza da casa, nei pressi della stazione dei treni di Modena.

Il 17enne è “gravemente indiziato” per omicidio e tentato omicidio e per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Gli altri ricercati

Subito dopo la commissione dei delitti, sia il 17enne ora sotto arresto che altri 2 giovani connazionali indagati sono risultati latitanti.

Fuggiti da Modena subito dopo la rissa, erano stati, però, incastrati da un video girato da un testimone con lo smartphone, che ne aveva reso possibile l’identificazione.

Per tutti erano partiti allora dei decreti di fermo, ma i tre si erano resi irreperibili fino a rendere necessaria la dichiarazione del loro stato di latitanza.

Le ricerche si sono quindi allargate in tutta Italia e hanno portato all’arresto di uno dei 3.

Proseguono, quindi, le indagini per trovare gli altri due presunti responsabili, due connazionali maggiorenni del ragazzo arrestato.

La vicenda

I fatti risalgono al 31 marzo 2023, quando, intorno alle 16.30, al parco Novi Sad di Modena era stata messa in atto una rissa di grosse dimensioni.

Un gruppo di giovani di origine pakistana si era affrontato per risolvere una controversia o per rivalità.

Le conseguenze sono state drammatiche: tre giovani erano rimasti feriti dalle coltellate e uno di loro, Muhamman Arham di 16 anni, era morto poco dopo in ospedale.

Muhamman era arrivato da poco in Italia insieme ai genitori.

Il ferito più grave, di 22 anni, era stato operato al torace, l’altro, di 18 anni, era stato ricoverato con una prognosi di 10 gioni.