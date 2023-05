19enne violentata in strada ad Anzio mentre tornava a casa: è caccia all’aggressore

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Una ragazza di 19 anni ha subito una violenza mentre rientrava nella propria abitazione, ad Anzio. Ad aggredirla nella tarda serata di ieri, venerdì 13 maggio, un uomo, che l’ha trascinata in un rifugio di fortuna prima di dileguarsi. Sulle sue tracce le forze dell’ordine.

L’aggressione ad Anzio

La ragazza, una 19enne residente ad Anzio, comune della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio, era da poco scesa da un bus di linea e si trovava sulla strada Nettunense, nella zona Anzio 2, diretta verso la propria abitazione, sita su corso Italia.

Improvvisamente, stando alle prime ricostruzioni effettuate grazie al racconto della vittima, la giovane è stata raggiunta da un uomo che l’ha aggredita, per poi trascinarla in un rifugio di fortuna, distante dalla strada trafficata e relativamente isolato.

Fonte foto: Tuttocittà.it Anzio, comune nel Lazio nel quale è stata aggredita la 19enne che rientrava a casa

Sono state le urla della ragazza a mettere in fuga l’uomo, quando ormai la violenza era stata consumata. La giovane è stata poi ritrovata in stato di choc e portata al Pronto Soccorso.

Le indagini delle forze dell’ordine

Una volta al sicuro in ospedale, gli agenti della Polizia locale sono accorsi per raccogliere la testimonianza della giovane e dare il via alle indagini, coadiuvate dalla Squadra Mobile di Roma.



Stando al racconto della ragazza, ad aggredirla sarebbe stato un uomo di nazionalità straniera, forse una persona senza fissa dimora che occupa uno degli edifici fatiscenti non lontani dal commissariato del Centro sul litorale laziale, un’area nota come punto di ritrovo di molti senzatetto, conosciuta anche per essere una zona di spaccio.

Al momento le ricerche sono state estese su tutto il litorale, con gli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno che avrebbero però già in mente un sospetto, che deve però ancora essere rintracciato.

Gli abusi sulle donne in Italia

Secondo i dati raccolti dall’Istat, il 32% di tutte le italiane, circa dieci milioni di donne, ha subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Altro dato importante da tenere a mente è che il 63% degli stupri è commesso da un partner o da un ex. E per stupro si intende un tipo specifico di violenza sessuale, ma non l’unico possibile.

I tipi di violenza che una donna può subire non si limitano a quella sessuale, ma possono essere anche di tipo psicologico, fisico o economico, oltre a tutte una serie di eventualità nelle quali un uomo può abusare di una donna.

In ultima analisi, l’Istat stima che quasi un milione e mezzo di donne in Italia abbia subito nella vita le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Complessivamente, il 3% delle italiane sono state stuprate, nel 62,7% dei casi da partner o ex, nel 3,6$ da parenti e nel 9,4% da amici.