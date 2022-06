11enne cade con la bici e s'infilza l'addome con il manubrio: è grave in ospedale, ecco le sue condizioni

Paura in Provincia di Ferrara, dove un bambino di 11 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni a seguito di una bruttissima caduta. Stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile che da Pieve conduce a Cento, insieme alla madre.

La caduta

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino di 11 anni a un certo punto avrebbe perso il controllo della sua bicicletta e sarebbe caduto a terra da solo. Oltre a rompersi il polso, si è infilzato l’addome con il manubrio della sua bicicletta.

Le sue condizioni sono apparse purtroppo subito gravi.

I soccorsi

A seguito dell’allarme lanciato dal genitore, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118. Viste le gravi condizioni, il ragazzino 11enne è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove il piccolo è stato ricoverato.

Nessuna responsabilità di terzi

Al fine di accertare la dinamica della caduta sono sopraggiunti sul luogo dell’incidente i carabinieri della radiomobile di Cento. I militari dell’Arma hanno stabilito che non ci sono responsabilità di terzi, il bimbo è caduto da solo.

Il fatto è accaduto nella serata di martedì 29 giugno, intorno alle ore 20, in via Ponte Reno all’altezza del vecchio ponte, sul tratto della pista ciclabile che da Pieve porta a Cento.

Fonte foto: ANSA Il bambino di 11 anni è ricoverato in gravi condizioni

Negli ultimi, secondo le statistiche riportate dal Sole24Ore, c’è stato un vero e proprio boom di vendite di biciclette in tutta Italia: la vendita di biciclette ed e-bike si è attestata, nel 2020 e 2021, su 2 milioni di pezzi, il 17% in più rispetto al 2019, con una punta del 44% per quanto riguarda le biciclette elettriche.