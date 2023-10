Zaniolo e Tonali accusati da Fabrizio Corona sul caso scommesse illecite: il paparazzo convocato in questura

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sarebbero Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo i due calciatori che secondo Fabrizio Corona sarebbero coinvolti in un giro di scommesse illecite insieme a Nicolò Fagioli, per adesso unico indagato nell’inchiesta aperta dalla procura di Torino sulla vicenda. Dopo aver fatto il nome del giovane centrocampista della Juventus, il paparazzo aveva dichiarato di essere a conoscenza di altri due nomi di giocatori che avrebbero fatto delle puntate su piattaforme illegali e aveva annunciato di renderli pubblici attraverso i suoi canali social, prima di essere convocato in Questura. L’identità presunta dei due professionisti coinvolti nel caso è stata rivelata nel sito fondato recentemente da Corona, ‘Dillinger news’.

L’inchiesta

Corona aveva promesso di fare i nomi dei due calciatori impegnati al momento nel ritiro della nazionale, sui propri degli canali social. Poco prima della rivelazione, il paparazzo ha pubblicato sul suo canale Instagram un audio degli agenti della polizia di Milano che lo invitavano a seguirlo, per poi annunciare con un’altra storia di essere diretto in questura “come persona informata sui fatti”.

“Oggi faccio i nomi di due calciatori, i più importanti della Serie A che giocano in Nazionale, sul sito Dillinger News, e pubblico le prime prove su Telegram alle ore 18, entro un mese scoperchio tutta l’inchiesta – aveva anticipato Corona – Ho una inchiesta che se viene ragionata veramente deve fermare tutto il calcio italiano”.

Fonte foto: ANSA

Le rivelazioni di Corona

“È come tangentopoli, vallettopoli, calciopoli – aveva detto Corona, riportato da Adnkronos – Ai calciatori è vietato scommettere sul calcio. La maggior parte scommette online, il problema è che il nome che farò oggi scommetteva sulle proprie partite, ma non mentre giocava. C’è differenza tra vendersi le partite e scommettere sulle partite. Qui alla base c’è una malattia, che è la ludopatia, che ha colpito una serie di ragazzi giovani, famosissimi, che guadagnano milioni e che perdono, per avere adrenalina, il loro tempo a scommettere”, le parole di Corona in mattinata, prima del passaggio in Questura.

Alle 16 un nuovo aggiornamento dal suo profilo Instagram: “È venuta a prendermi la polizia a casa. Sto andando in Questura a Milano”, si legge in una storia del profilo ‘Dillinger News’. “Vengo immediatamente in Questura”, si sente dire dallo stesso Corona nell’audio registrato a casa sua mentre parla con i poliziotti.

Ad Agosto Fabrizio Corona aveva parlato della presunta ludopatia e dei debiti accumulati di, Nicolò Fagioli, il giovane centrocampista della Juventus finito nel registro degli indagati nell’inchiesta della procura di Torino sulle piattaforme di scommesse illegali

I due calciatori citati da Corona

I due calciatori che secondo Corona sarebbero coinvolti nel giro di scommesse sarebbero il centrocampista dell’Aston Villa, ed ex Roma, Nicolò Zaniolo e il centrocampista del Newcastle, ed ex Milano, Sandro Tonali. Entrambi i giocatori sono attualmente in ritiro con la Nazionale azzurra a Coverciano in preparazione del match di qualificazione agli Europei contro Malta.