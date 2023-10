Il caso scommesse arriva in Nazionale dopo Fagioli: Fabrizio Corona pronto a rivelare il nome di un calciatore

Fabrizio Corona, che per primo aveva associato il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli alle scommesse, è tornato a parlare sui social promettendo di rivelare il nome di un altro calciatore che, a suo dire, scommetterebbe.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Instagram

In un video pubblicato su Instagram, Fabrizio Corona ha annunciato che alle ore 18 di giovedì 12 ottobre rivelerà su ‘Dillinger News’ il nome di un “secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse”. Nella Storia si legge: “Bomba esclusiva: domani giocatore importantissimo della Nazionale italiana coinvolto nel calcioscommesse”.

In un’altra Storia è stato annunciato per le ore 16 la rivelazione di “2 nomi di calciatori importanti”.

Fonte foto: ANSA Il calciatore della Juventus Niccolò Fagioli.

La rivelazione di Fabrizio Corona

A ‘TvPlay’, Fabrizio Corona ha anche detto: “Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto di giocatori che ora sono in attività. Io, nell’arco delle prossime settimane, a partire da domani (giovedì 12, ndr), attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina“.

Il caso Fagioli

In una dichiarazione rilasciata all”ANSA’ nella giornata di mercoledì dai suoi legati Luca Ferrari e Armando Simbari, è stato spiegato che Nicolò Fagioli “si è autodenunciato” alla Giustizia Sportiva ed è “sereno” sulla vicenda che lo vede indagato dalla Procura della Repubblica di Torino per scommesse online su siti non autorizzati.

I legali hanno sottolineato anche che “Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato”.

I due avvocati Luca Ferrari e Armando Simbari hanno poi aggiunto: “Il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale”.

Fagioli è coinvolto in un’inchiesta della procura di Torino. Gli atti sono stati trasmessi dal magistrato alla Procura federale della Figc, che ha già ascoltato il giocatore e quasi concluso l’indagine. Il calciatore della Juventus rischia una squalifica fino a 3 anni, nel caso in cui dovesse essere accertato che le eventuali scommesse hanno riguardato proprio il calcio.