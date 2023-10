Youtuber arrestato per presunti abusi su 13enne vicino Rimini: avrebbe poi minacciato il ragazzino e la madre

Un noto youtuber di 21 anni è stato arrestato nelle scorse ore. L’accusa è pesante: abusi e violenza sessuale nei confronti di un ragazzino 13enne di Rimini.

Le indagini della Polizia

Come riferito dall’Ansa, lo youtuber avrebbe molestato e minacciato anche la madre del 13enne.

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

L’ordinanza di custodia cautelare

Lungo la mattinata di mercoledì 25 ottobre, gli agenti della questura di Rimini hanno notificato all’indagato, un giovane di 21 anni residente in Sicilia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip riminese Manuel Bianchi.

Il giovane youtuber è seguito da quasi un milione di utenti in rete.

Il recente caso dell’animatore

Pochi giorni fa, è emersa un’altra vicenda dai contorni inquietanti con protagonista un minore.

Un animatore di 38 anni avrebbe abusato di una bambina di 8 anni in uno stanzino. L’uomo è indagato a piede libero dalla Procura di Vibo Valentia per atti sessuali su minorenne (l’imputazione è ancora provvisoria).

Secondo le prime ricostruzioni, i fatti si sarebbero svolti lo scorso 24 agosto, a Capo Vaticano, frazione del comune di San Nicolò nella provincia di Vibo Valentia.

La bimba, assieme alla sua famiglia (originaria di Bologna), si trovava in Calabria per le vacanze estive. Lì si sarebbero consumati gli abusi.

Nella giornata di lunedì 16 ottobre la piccola è stata ascoltata in un’udienza di incidente probatorio in forma protetta, come richiesto dal pm Corrado Caputo e come disposto dal Gip. L’udienza si è svolta con la presenza di uno psicologo.