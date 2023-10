Animatore indagato per abusi su una bimba di 8 anni a Capo Vaticano: la vittima l'avrebbe detto ai genitori

Avrebbe abusato di una bambina di 8 anni in uno stanzino, per questo un animatore di 38 anni è ora indagato a piede libero dalla Procura di Vibo Valentia per atti sessuali su minorenne, imputazione ancora provvisoria. Secondo le prime indiscrezioni, i fatti risalirebbero al 24 agosto 2023 e avrebbero avuto luogo a Capo Vaticano, località frazione del comune di San Nicolò nella provincia di Vibo Valentia.

Abusi su una bimba di 8 anni, indagato animatore

La famiglia della bambina è originaria di Bologna, e nel periodo dei fatti si trovavano tutti in Calabria per le vacanze estive.

Nella giornata di lunedì 16 ottobre la piccola è stata ascoltata in un’udienza di incidente probatorio in forma protetta, come richiesto dal pm Corrado Caputo e come disposto dal Gip. Lo riporta ‘Ansa’. L’udienza si è svolta con la presenza di uno psicologo.

Due i legali che assistono la famiglia della piccola: Maria Marone del Foro di Bologna e Giuseppe Aloi del Foro di Vibo Valentia.

I genitori hanno presentato denuncia.

L’uomo, un 38enne di origini siciliane – scrive ‘Ansa’ – nel frattempo sarebbe stato licenziato.

Il racconto della bambina

Secondo il racconto della bambina riportato da ‘Ansa’, ‘Il Dispaccio’ e ‘Leggo’, la mattina del 24 agosto il 38enne avrebbe attirato la piccola in uno degli spogliatoi della spiaggia con una scusa.

Una volta appartatosi con la bimba avrebbe dunque iniziato a molestarla.

Poco dopo la piccola si sarebbe resa conto del pericolo e avrebbe raccontato l’episodio ai genitori, che avrebbero dunque chiamato i carabinieri.

Le indagini

La Procura ha dunque disposto l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza del villaggio, teatro della vicenda.

Per far luce sulla vicenda gli inquirenti hanno anche raccolto le dichiarazioni dei testimoni e hanno ascoltato altri dipendenti della struttura, oltre ai proprietari.

Il precedente nel Foggiano

I casi, anche presunti, di abusi su minori sono una costante preoccupante nella cronaca nera.

Recentemente a Ordona, in provincia di Foggia, un 70enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti delle due nipotine.

L’uomo avrebbe abusato delle nipotine per anni da quando le due ragazzine ne avrebbero avuti 8.