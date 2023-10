Osteopata arrestato per violenza sessuale a Rovato vicino Brescia: presunti abusi su adulti e minori

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un osteopata di 44 anni, originario dell’Albania, è stato recentemente tratto in arresto dai carabinieri di Rovato in provincia di Brescia e condotto in carcere, con l’accusa di aver commesso abusi sessuali, inclusi quelli su minori. Il professionista, residente al di fuori della provincia di Brescia ma domiciliato nella zona di Bologna, esercitava la sua professione non solo a Rovato, ma anche in diverse altre regioni. L’uomo è stato rintracciato ed arrestato mercoledì 4 ottobre dopo le dovute indagini e l’emersione di prove a sostegno delle accuse.

Le indagini

L’indagine che ha portato a questo arresto è stata condotta in collaborazione con la Procura della Repubblica di Brescia ed è partita nel mese di luglio, quando la madre di un giovane paziente ha appreso dei presunti abusi sessuali subiti durante i trattamenti osteopatici.

Queste terribili rivelazioni sono emerse grazie alle confidenze del figlio minorenne. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l’osteopata avrebbe abusato sessualmente dei suoi pazienti in almeno quattro occasioni, sfruttando la sua posizione di fiducia e la vulnerabilità dei pazienti.

Fonte foto: Tuttocittà L’osteopata arrestato esercitava per la maggior parte a Rovato, in provincia di Brescia

Le prove non lascerebbero dubbi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, dopo aver esaminato le prove che dimostravano in modo convincente la colpevolezza dell’indagato, ha emesso un mandato di custodia cautelare in carcere.

L’osteopata è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Bologna. I carabinieri e la Procura di Brescia stanno continuando a indagare su questo caso, cercando di raccogliere ulteriori prove per portare l’osteopata davanti alla giustizia e garantire che sia processato in modo adeguato per i suoi presunti crimini.

In particolare, le forze dell’ordine sono alla ricerca di possibili altre vittime dei presunti abusi perpetrati dall’osteopata, indagando anche al di fuori dell’area del Bresciano.

Il caso in provincia di Varese

La vicenda dell’osteopata a Rovato rappresenta il secondo caso di gravi abusi sessuali su minori che è emerso nella settimana in Lombardia. Pochi giorni fa, infatti, è stata raccontata la drammatica storia della bambina di 11 anni che ha partorito dopo essere rimasta vittima di violenza sessuale.

Il caso, accaduto nel Varesotto, è terminato con la condanna di un uomo di 27 anni, ritenuto responsabile degli abusi sessuali sulla bambina, con la conferma di una pena di 10 anni di reclusione.