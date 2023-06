WhatsApp down e problemi per Facebook e Instagram: Meta al lavoro, cos'è successo

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Come già capitato in passato, diverse app social che fanno parte del gruppo Meta di Mark Zuckerberg come Whatsapp, Facebook e Instagram hanno dato problemi a diversi utenti: diverse le segnalazioni arrivate tramite Twitter e il sito che registra le anomalie. La situazione è rientrata nel giro di un’ora.

Cosa è successo a Whatsapp, FB e IG

A confermare che un problema c’è stato è il sito downdetector.it, attivo proprio per riportare in tempo reale le segnalazioni e i possibili guasti alla rete. Relativamente alle tre app del gruppo Meta, si segnala un’impennata in Italia attorno alle 16.30 di oggi, martedì 6 giugno 2023.

L’app di messaggistica Whatsapp ha smesso di funzionare: per circa un’ora molti utenti non sono riusciti a inviare o ricevere messaggi. Un problema che stando ad Ansa ha riguardato soprattutto la versione web, i cui server non avrebbero permesso di connettere i computer.

Fonte foto: iStock Creata nel 2009, Whatsapp fa parte del gruppo Meta dal 19 febbraio 2014

Su Facebook e Instagram, altri problemi e rallentamenti nella condivisione di post e invio di messaggi. Il down sarebbe stato risolto circa alle 17.20 – presto, in confronto ai grossi problemi registrati in tutto il mondo nel 2021 per quasi 24 ore.

Ironia su Twitter per i problemi di Meta

Come di consueto durante questi problemi che riguardano Facebook e le altre app di Meta, al down è subito corrisposto un trend su Twitter: sul sito concorrente, da poco di proprietà di Elon Musk, sono in migliaia ad aver scritto per chiedere notizie o per fare ironia.

Centinaia i meme che prendono in giro il guasto alle tre grandi app, rilanciati grazie agli hashtag #WhatsappDown e #InstagramDown. La principale presa in giro riguarda il fatto che questo tipo di problemi ormai non siano più neppure una novità per l’azienda di Zuckerberg.

Le ultime novità in arrivo su Whatsapp

Oltre al down di oggi martedì 6 giugno, è un periodo di novità per Whatsapp, una delle app più usate per la messaggistica insieme a Telegram. Nelle ultime settimane è stata introdotta la funzione chat lock, che permette di “chiudere” con un lucchetto determinate conversazioni. Lo strumento è pensato per garantire la privacy di chi usa l’app, impedendo per esempio che in caso di furto qualcuno possa accedere alle chat.

Nei giorni scorsi inoltre è stata introdotta un’altra feature molto gradita dagli utenti, soprattutto quelli che non sopportano di fare refusi: la nuova funzionalità permette di modificare i messaggi inviati entro 15 minuti dall’invio e sarà disponibile a breve. Il messaggio corretto riporterà infatti l’etichetta “modificato”, ma non mostrerà la cronologia delle modifiche.