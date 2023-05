Come funziona Whatsapp chat lock e quando arriva: sarà possibile proteggere le conversazioni con le password

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuova evoluzione per Whatsapp, tra le più popolari app di messaggistica disponibile per cellulari e anche in versione web. Ad annunciare “chat lock” e spiegare come funziona è stato Mark Zuckerberg, CEO di Meta, la società che raccoglie insieme Facebook, Instagram e altre realtà digitali.

Cos’è la “chat lock” di Whatsapp

Come riportato tramite un post sul suo profilo ufficiale, il creatore di Facebook ha reso noto che è in arrivo una nuova funzione che permetterà agli utenti di rendere le conversazioni su Whatsapp ancora più private.

Si chiamerà Chat Lock, sarà disponibile a breve e permette di “chiudere” con un lucchetto determinate conversazioni. Lo strumento è pensato per garantire la privacy di chi usa l’app, impedendo per esempio che in caso di furto qualcuno possa accedere alle chat.

Ogni chat al momento è già protetta da una crittografia end-to-end, ovvero una garanzia che solo mittente e destinatario possano accedere ai contenuti della conversazione. Non vale, però, in caso qualcuno entri in possesso del telefono.

Come funzionerà la nuova feature

La nuova feature di Whatsapp funzionerà in maniera molto semplice: per nascondere una conversazione, basterà tenere premuto sulla chat (sia quelle personali singole che i gruppi di cui si fa parte) e dal menù spuntare la relativa funzione.

“Chat Lock” sposterà quindi la conversazione in una cartella separata, privata e visibile solo dopo un’operazione di sblocco. Quale sarà, dipende dal dispositivo e dalle impostazioni del proprio telefono.

Si potrà infatti inserire il codice di sblocco dello smartphone, oppure sfruttare le opzioni di sicurezza collegate all’impronta digitale o al sistema Face ID, che nei nuovi modelli consente di sbloccare il telefono tramite riconoscimento facciale.

Quando arriverà un messaggio nelle chat nascoste da questa funzione, all’utente arriverà una notifica “discreta”: non comparirà l’anteprima del contenuto e neppure il nome del mittente, per garantire la massima privacy.

Le ultime novità arrivate su Whatsapp

Dalla sua introduzione, nel 2009, Whatsapp è già cambiata parecchio. La società, comprata nel 2014 da Facebook e poi diventata parte del gruppo Meta, ha introdotto tante nuove funzioni anche nel corso degli ultimi mesi.

Dopo l’agognata funzione per velocizzare gli audio x1.5 e x2, di recente sono stati introdotti i sondaggi: una funzione comoda soprattutto per i gruppi di amici, per organizzare serate o uscite fornendo un pratico sondaggio da votare.

A dicembre, invece, è stata annunciata la feature Accidental Delete, con la quale è stata introdotta la possibilità di recuperare alcuni messaggi eliminati – a patto che siano stati cancellati tramite il tasto “Elimina per me” e non “Elimina per tutti”. L’opzione, però, è attivabile solo entro i primi 5 secondi dall’azione.