Nuova funzione WhatsApp per modificare i messaggi entro 15 minuti dopo l'invio: quando arriva e come averla

Nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp. Agli utenti sarà data la possibilità di modificare i messaggi inviati entro 15 minuti dall’invio. Si tratta di una delle funzioni più richieste in assoluto, che a breve sarà disponibile su tutti gli smartphone.

La nuova funzione

Arriva quindi una delle funzioni più attese dagli utenti di WhatsApp.

La nuova funzionalità consentirà di modificare e correggere a posteriori i messaggi già inviati in chat ad altri utenti.

Fonte foto: blog Whatsapp La nuova funzionalità di modifica dei messaggi lanciata da WhatsApp e spiegata sul blog

I mittenti, però, saranno in grado di modificare i propri messaggi entro 15 minuti dal loro invio.

Una possibilità pensata “per i momenti in cui commetti un errore o semplicemente cambi idea, ora puoi modificare i tuoi messaggi inviati su WhatsApp”, ha detto in un post sul suo blog l’app di messaggistica di proprietà di Meta Platforms Inc.

La funzione verrà implementata a livello globale nelle prossime settimane.

Come funziona

La modalità di modifica sarà molto semplice e intuitiva.

Per accedere alla funzione, sarà sufficiente premere a lungo il messaggio che si intende correggere e scegliere “modifica” dal menu a tendina che compare.

Come già avviene per i messaggi cancellati, anche le modifiche lasceranno una traccia.

Il messaggio corretto riporterà infatti l’etichetta “modificato”, ma non mostrerà la cronologia delle modifiche.

WhatsApp segue quindi la scia di altri concorrenti come Telegram e Signal, che già consentono già agli utenti di modificare i messaggi.

Anche il sito di microblogging Twitter ha lanciato la possibilità di modificare i tweet lo scorso anno.

Nuova funzione per le bozze

Un’altra funzione in arrivo potrebbe servire a ricordarsi delle bozze non inviate. Spesso può capitare infatti di scrivere dei messaggi senza inviarli poi dimenticare di averlo fatto.

Whatsapp sta testando un’etichetta verde, chiamata “bozza”, che verrà mostrata accanto alle prime parole del messaggio che abbiamo scritto, in modo da avere chiaro quali messaggi non sono stati ancora inviati.

Si sta valutando anche una funzione che sposti automaticamente in cima all’elenco delle chat le conversazioni che contengono bozze di messaggi.

Questo supporto avanzato per le bozze dei messaggi è al momento disponibile solo per alcuni beta tester.