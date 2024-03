Vladimir Putin con le armi nucleari in Russia minaccia l'Occidente: l'annuncio su una guerra dopo l'Ucraina

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In occasione delle elezioni presidenziali che si terranno in Russia nel fine settimana del 15-17 marzo, il presidente Vladimir Putin ha rilasciato una lunga intervista alla tv statale Rossiya 1 e all’agenzia Ria Novosti, dichiarandosi pronto all’utilizzo di armi nucleari se la partecipazione dell’Occidente nella guerra in Ucraina dovesse mettere a repentaglio la sovranità del Paese da lui guidato.

Vladimir Putin: armi nucleari sì, ma non contro l’Ucraina

Vladimir Putin non ha mai nascosto la sua disponibilità a ricorrere, se dovesse ritenerlo necessario, alle armi nucleari.

Le forze nucleari russe si trovano in stato di massima allerta da quando, nel febbraio 2022, scoppiò il conflitto in Ucraina.

Fonte foto: ANSA Vladimir Putin e Dmitry Kiselev, direttore dell’emittente statale Rossiya Segodnya

Nel febbraio dell’anno successivo, Putin sospese la partecipazione russa al trattato New Start con gli Stati Uniti, che limita il numero di testate nucleari schierate.

Poco tempo dopo, in risposta allo schieramento Usa in Europa, strinse un accordo con la Bielorussia per il posizionamento di armi nucleari tattiche sul suo territorio.

Oggi, il leader del Cremlino torna a parlare delle armi nucleari, con una chiara minaccia all’Occidente:

Noi siamo pronti a usare le armi e intendo ad usare qualsiasi arma, comprese quelle nucleari, se c’è in gioco l’esistenza dello stato russo, o la nostra sovranità o indipendenza.

E in tal caso l’obiettivo non sarebbe la vicina Ucraina, contro la quale Putin ha ribadito di non aver mai pensato a un attacco nucleare.

Sono gli stati dell’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, spiega il leader russo, i soli in grado di portare a un’escalation tale da innescare una guerra nucleare.

L’arsenale russo “più moderno” di quello Usa

Non esistono informazioni davvero puntuali a riguardo, ma si stima che la Russia detenga l’arsenale nucleare più potente al mondo, con circa 5mila testate.

Ipotesi che Putin ha avallato con soddisfazione, sottolineando la superiorità delle armi russe su quelle americane.

“La nostra triade nucleare è più moderna di qualsiasi altra. – afferma il leader – Solo noi e gli americani ne abbiamo effettivamente una. E qui abbiamo fatto molti più progressi”.

Sull’intromissione degli Usa nella guerra in Ucraina

L’invio di soldati della Nato in Ucraina – ipotizzata dal presidente francese Macron – non spaventa Putin, secondo cui “non cambierebbe nulla sul campo di battaglia”. Così come “l’invio di armi non cambia nulla”.

Ma se fossero gli Stati Uniti a inviare truppe in Ucraina, per Putin si trasformerebbe in “una questione di vita o di morte”, una minaccia diretta cui sarebbe costretto a rispondere.

Tuttavia, il leader russo confida in Joe Biden, “un rappresentante della scuola politica tradizionale” e si dichiara convinto che no, gli Usa “non introdurranno le truppe”.