Vita Di Bono e Luigi Buccino morti a Corbetta vicino Milano: i cadaveri trovati dal figlio in camera da letto

Ha trovato i corpi senza vita dei propri genitori in camera da letto, dopo ore angoscianti cercando invano di contattarli, il figlio di Vita Di Bono, 47 anni, e Luigi Buccino, di 54, protagonisti del tragico caso di omicidio-suicidio a Corbetta in provincia di Milano. Dalla scena orribile, mostratasi davanti a C., ragazzo di 24 anni e figlio maggiore della coppia, sono partite le indagini per dare una spiegazione alla tragica vicenda. Dietro al dramma ci sarebbe una lunga storia di tradimenti, litigi e un clima familiare tormentato.

Omicidio-suicidio a Corbetta

L’immagine è di quelle che nessun figlio meriterebbe mai di vedere nella sua vita. Entrambi i genitori, esanimi nel loro letto, circondati da macchie di sangue e un coltello che raccontava una storia di violenza inaudita.

Il ragazzo ha tentato lungamente di mettersi in contatto con i genitori, fino a quando il silenzio e l’assenza di risposta ai telefonini hanno scatenato un presentimento sinistro. Entrando nell’appartamento di via Piave, ha fatto la scoperta orribile, quando ormai era troppo tardi. Era evidente che il padre e la madre erano morti da alcune ore, forse dalla notte stessa.

Le indagini

Le autorità locali, guidate dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e dal Nucleo Investigativo, hanno inizialmente sospettato l’opera di un assassino in fuga.

Tuttavia, le prove raccolte hanno rapidamente rivelato la verità ancora più sconvolgente sulla morte dei due coniugi a Corbetta. Non c’era segno di effrazione, la porta era chiusa dall’interno, e l’arma del delitto giaceva accanto al corpo di Vita Di Bono.

Una famiglia tormentata

Le indagini hanno svelato che dietro questa tragedia si nascondeva una storia di famiglia tormentata, che quasi suona, col senno di poi, come un preludio sinistro su quella che poi è stata la sua tragica conclusione.

I due coniugi stavano attraversando una difficile fase di separazione, segnata da litigi incessanti. Vita Di Bono aveva affrontato problemi psichiatrici e un tentativo di suicidio, che l’avevano portata in cura presso l’ospedale di Magenta.

Luigi Buccino, un muratore originario di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, aveva condiviso la sua vita con Vita Di Bono, casalinga e originaria di Genova, con la quale si era sposato nel 1994, ben 29 anni fa. La coppia aveva dato alla luce due figli, uno dei quali, il maggiore, era tornato recentemente a vivere in via Piave mentre il suo appartamento era in fase di ristrutturazione.

La tragica conferma delle premesse alla tragedia è giunta da parenti e amici. Sembrava che Vita Di Bono avesse vissuto per diverso tempo con l’ossessione del tradimento da parte del marito, prendendo la scelta di una separazione temporanea alcuni mesi prima dell’incidente. Seguirono il tentato suicidio e le cure in ospedale, ma il tormento non l’avrebbe mai abbandonata.