Vinicius Jr vittima di razzismo piange prima di Brasile-Spagna: le lacrime del calciatore del Real Madrid

Un commovente pianto a dirotto. Il calciatore brasiliano Vinicius Jr, giovane stella del Real Madrid, è scoppiato in lacrime nel corso di una conferenza stampa organizzata prima dell’amichevole Brasile-Spagna, a seguito di una domanda a proposito di alcuni episodi di razzismo e degli insulti che spesso gli vengono riservati quando indossa la maglia dei blancos.

Le parole di Vinicius Jr. prima di Brasile-Spagna

“Penso che sia qualcosa di molto triste quello che sta accadendo in ogni partita e non riguarda solo me, non riguarda solo la Spagna, succede in tutto il mondo“, ha spiegato con la voce rotta l’attaccante brasiliano dopo la domanda del giornalista.

“Il razzista è libero – ha aggiunto Vinicius Jr – , non viene denunciato, io lotto affinché nel prossimo futuro non succeda più a nessuno quello che sto vivendo io. Voglio che le cose cambino, che quando vengo a parlare con la stampa non debba parlare di questo. A volte mi viene meno la voglia di giocare ma ho il sostegno della mia famiglia e quella tranquillità mentale che mi permette di essere qui e parlare a nome di così tante persone”. Fonte foto: ANSA Vinicius Jr in lacrime nella conferenza stampa prima dell’amichevole Brasile-Spagna Alla domanda se avesse mai pensato di lasciare la Liga spagnola, il talento classe 2000 ha risposto di non aver mai preso in considerazione questa possibilità: “Altrimenti darei ai razzisti quello che vogliono. Continuerò nel miglior club del mondo, segnando tanti gol in modo che continuino a guardarmi”. “I razzisti sono una minoranza – ha poi sottolineato -. Continuerò perché il presidente mi sostiene, il club mi sostiene e continuerò a vincere ancora tanti trofei”. Forse ti può interessare Angel Di Maria minacciato di morte dai narcos in Argentina: l'ultimatum ai genitori del calciatore ex Juventus Angel Di Maria minacciato di morte dai narcos in Argentina: l'ultimatum ai genitori del calciatore ex Juventus per il suo ritorno al Rosario Central La richiesta di azioni concrete Dove prendere, quindi, la forza per continuare? “Dalla famiglia, dalle persone che soffrono perché so da dove vengo, da un posto che non aveva molto futuro“, ha proseguito il calciatore. “Solo per il fatto di essere qui sono già un vincente. Devo ringraziare il presidente della Cbf e tutti gli atleti brasiliani, mi hanno sempre dimostrato il loro sostegno. Dentro e fuori dal campo. Il presidente ha anche lavorato per eliminare il razzismo dal Brasile. Spero che anche altre federazioni nel mondo lavorino su questo, che serva da precedente”.

Vinicius Jr. ha poi fatto un appello affinché ci siano azioni concrete: “Se si cominciasse a punire i responsabili, tutto andrebbe meglio per tutti. Viene aperto un processo e non succede nulla. Voglio che nel prossimo futuro ci siano sempre meno casi di razzismo, che la gente di colore abbia una vita normale”. Forse ti può interessare Razzismo al ristorante a Misiliscemi vicino Trapani: non vogliono essere serviti dal "ragazzo di colore" Un caso di razzismo in un ristorante in provincia di Trapani: clienti hanno chiesto di non essere serviti da un cameriere nero Gli episodi di razzismo con il Real Madrid Già lo scorso anno, un episodio relativo ad alcuni insulti razzisti nei confronti del calciatore era diventato un caso politico. In segno di solidarietà era stato spento anche il “Cristo Redentore” di Rio de Janeiro. In quell’occasione erano intervenuti i leader politici brasiliani, a partire da Luiz Inacio Lula da Silva, attuale presidente, per difendere il calciatore. La stella del Real Madrid, infatti, è diventato il bersaglio preferito dei cori razzisti in diversi stadi del campionato spagnolo (laLiga), come da lui stesso denunciato sui social.