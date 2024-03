Angel Di Maria minacciato di morte dai narcos in Argentina: l'ultimatum ai genitori del calciatore ex Juventus

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

I narcos minacciano Angel Di Maria nella sua tenuta a Funes, vicino Santa Fe, in Argentina. Lo riferisce la polizia locale che spiega come la casa di campagna del giocatore ex Juventus sia stata presa di mira da un’auto sospetta e il padre del calciatore minacciato: “Un membro della tua famiglia morirà”.

I narcos hanno minacciato la famiglia del calciatore Angel Di Maria, attualmente nel Benfica e ex Juventus, davanti alla sua proprietà in Argentina.

Le autorità locali affermano come un’auto sospetta avrebbe lanciato un pezzo di nylon nero davanti alla casa di campagna del giocatore a Funes, dove Di Maria alloggia quando torna in argentina. I passeggeri del veicolo avrebbero poi sparato quattro colpi di pistola.

Angel Di Maria, calciatore del Benfica minacciato dai narcos in Argentina

I narcos hanno lanciato un messaggio al padre del calciatore: “Di’ a tuo figlio di non tornare più a Rosario, altrimenti un membro della sua famiglia morirà. Nemmeno Maximiliano Pullaro (il governatore di Sante Fe, ndr) vi salverà. Non tiriamo bigliettini, ma piombo con cui uccidiamo le persone“.

La polizia avrebbe già fermato i presunti colpevoli delle minacce, individuati grazie alla targa catturata dalle telecamere della zona. “Chiaramente una questione di calcio“, ha affermato il questore Roly Santacroce, “affinché Di Maria non ritorni al Rosario Central“.

Il ritorno di Di Maria al Rosario Central

Il calciatore Angel Di Maria, ex Juventus attualmente in forza al Benfica, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, e ultimamente erano circolate voci di mercato su un suo possibile ritorno al Rosario Central.

“La voglia e la speranza di tornare al Rosario ci sono sempre”, aveva detto Di Maria in un’intervista a ESPN.

Le parole di Angel Di Maria sulla guerra dei narcos in Argentina

Nell’intervista a ESPN Di Maria aveva commentato: “Ho lì i miei genitori e le mie sorelle, quello che sta succedendo mi tocca, mi sconvolge molto”.

Il calciatore si riferiva alla situazione in Argentina e a Santa Fe, nell’area metropolitana di Greater Rosario, dove la lotta di Pullaro ai narcos aveva scatenato i sicari del narcotraffico in una guerra.

Di Maria non ha ancora commentato le minacce dei narcos alla sua famiglia nella tenuta di Funes, in Argentina, ma i suoi cari sono stati immediatamente allontanati dalla zona.

Sempre in Argentina, la scorsa settimana quattro calciatori del Velez erano stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale su una giornalista 24enne.