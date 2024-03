Quatto calciatori del Velez in Argentina arrestati per violenza sessuale: una 24enne li aveva denunciati

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Quattro calciatori della squadra argentina Velez Sarsfield sono stati arrestati con l’accusa di abusi sessuali su una ragazza 24enne. La donna aveva denunciato gli atleti lo scorso 3 marzo, e i quattro sono finiti in manette per ordine del pubblico ministero dopo tre ore di testimonianza della presunta vittima.

Chi sono i quattro calciatori del Velez arrestati per violenza sessuale in Argentina

I quattro calciatori della squadra argentina Velez Sarsfield Sebastián Sosa, uruguaiano, Braian Cufré e Abiel Osorio, entrambi argentini, e José Florentín, paraguaiano, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale.

La decisione del pubblico ministero Eugenia María Posse è arrivata dopo tre ore di testimonianza della presunta vittima, una giornalista 24enne che li aveva denunciati lo scorso 3 marzo. Gli atleti saranno ora trattenuti per le prossime 48 ore nel carcere di Tucuman.



Sebastián Sosa, uno dei calciatori accusati di violenza sessuale

L’accusa della giornalista 24enne ai calciatori del Velez Sarsfield

I quattro giocatori del Velez Sarsfield avrebbero compiuto lo stupro di gruppo nell’hotel in cui la squadra si trovava in ritiro per preparare la sfida di campionato contro l’Atletico Tucuman andata in scena sabato 2 marzo. Avrebbero attirato la 24enne all’hotel Hilton di Tucuman, drogandola prima della violenza sessuale.

Stando al racconto lei avrebbe dovuto incontrare Sebastián Sosa, 37 anni, che l’aveva invitata tramite Instagram. Una volta arrivata sul posto, la ragazza avrebbe trovato gli altri tre calciatori ad aspettarla.

I documenti riepilogano come dopo qualche drink la giornalista abbia “cominciato a sentirsi male, avere le vertigini” stendendosi poi su un letto “come se fosse intorpidita“. Dopo di che, scrivono, senza alcun consenso i quattro avrebbero abusato di lei.

L’indagine sui calciatori accusati di violenza sessuale in Argentina

L’indagine sui quattro calciatori della squadra argentina prosegue con le analisi dei vestiti e delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’hotel. “Per i giocatori accusati”, ha informato il legale della vittima Juan Robles, “è stato disposto anche il sequestro dei cellulari e un esame del Dna che verrà realizzato nelle prossime ore”.

“Dopo questo atto aberrante“, ha dichiarato l’avvocata Patricia Neme, che ha presentato la denuncia, “uno di loro ha mantenuto contatti con lei”. Si tratterebbe di Sosa, con cui la vittima si è lamentata nei giorni successivi in seguito alle azioni del gruppo. Il calciatore uruguaiano avrebbe cercato di giustificare e coprire l’accaduto.

L’accusa di violenza sessuale contro i calciatori potrebbe portare fino a vent’anni di carcere. Occorre aspettare domani per sapere se il giudice Lucas Taboada deciderà se lasciare in carcere i calciatori o rilasciarli, anche se è già noto che il club ha deciso di sospendere i loro contratti professionali.

La squadra ha assicurato piena cooperazione con gli inquirenti. Non è però la prima volta che il Velez si trova in situazioni simili.

Nel 2020 infatti il centrocampista Thiago Almada (poi campione del mondo con l’Argentina nel 2022) e il difensore Miguel Almeda erano stati accusati di abusi sessuali e violenza di genere.

A fine febbraio l’ex calciatore brasiliano della Juventus e del Barcellona Dani Alves era stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale.