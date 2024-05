Vincenzo De Luca vince il ricorso contro il Governo per i fondi di coesione: vanno sbloccati entro 45 giorni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sentenza contro il Governo. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al presidente della Campania Vincenzo de Luca nel ricorso del ministro Raffaele Fitto sui fondi di coesione che andranno assegnati alla Regione entro 45 giorni.

La sentenza del Consiglio di stato

Il Consiglio di stato, il secondo grado di giudizio della giustizia amministrativa italiana, ha respinto il ricorso del ministro per il Sud e di coesione Raffaele Fitto contro le richieste del presidente della Campania Vincenzo De Luca.

I giudici hanno sancito che il Governo dovrà elargire i fondi di coesione richiesti dalla Campania entro 45 giorni dalla sentenza, come già fatto dal Tar della regione che per primo si era occupato del caso.

Fonte foto: Ansa Il ministro per il Sud e le politiche di coesione Raffaele Fitto

“L’obbligo del Ministero sussiste anche quando la legge dispone che vada concluso un accordo con carattere paritario e bilaterale, in quanto tale meccanismo presuppone una attiva e leale cooperazione tra lo Stato e la Regione, che deve comunque condurre alla definizione, da parte dello Stato, del procedimento di assegnazione delle risorse” si legge nella sentenza.

La vicenda dei fondi di coesione

Da diversi mesi il governatore della Campania Vincenzo De Luca, eletto con il Partito Democratico, richiede lo sblocco de fondi di coesione per il sud destinati alla sua regione.

Il Governo e in particolare il ministro per il Sud e le politiche di coesione Raffaele Fitto, hanno però ignorato le richieste del presidente della Campania, fino all’esposto dello stesso De Luca che ha portato la vicenda in tribunale.

Già il Tar, il tribunale amministrativo regionale, primo grado di giudizio che si occupa di queste questioni, aveva dato ragione a De Luca, ma Fitto aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che lo ha però respinto.

Esulta Vincenzo De Luca

Esulta il presidente De Luca: “Ci si augura che a questo punto sia terminata la lunga e vergognosa catena di pretesti, di dilazioni, di ritardi strumentali, che ha penalizzato e penalizza le imprese, le famiglie, i Comuni della Campania. Ci si augura di poter cominciare a lavorare nell’interesse delle nostre comunità.”

“È il risultato della battaglia di civiltà e di dignità nella quale si sono impegnati in questi mesi centinaia di sindaci, amministratori, semplici cittadini. E’ un motivo di grande speranza e di grande soddisfazione per quanti hanno creduto nella giustizia amministrativa del nostro Paese.”