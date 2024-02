Vincenzo De Luca dà della "st****a" a Giorgia Meloni e poi rincara la dose: "Siamo alla follia"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

“Lavora tu, str****. Per lavorare ci servono i soldi”. Così in un fuorionda Vincenzo De Luca rivolgendosi a Giorgia Meloni nelle scorse ore.

Il governatore della Campania, senza fare dietrofront e anzi rincarando la dose, è tornato sull’episodio nelle ore successive, in occasione della manifestazione contro l’autonomia e per lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione a Napoli.

De Luca ancora contro Meloni: “L’unico insulto lo ha rivolto lei”

“L’unico insulto ieri lo ha rivolto la Meloni a chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide la Meloni chi e quando deve manifestare”, ha tuonato De Luca.

Fonte foto: ANSA

“Ho parlato ieri a piazza Santi Apostoli per un’ora e nessuno ha offeso nessuno – ha aggiunto il governatore -. Hanno mandato un giro in fuori onda mentre ero a Montecitorio a bere un bicchiere d’acqua. Bisogna stare attenti, era una cosa detta a mezza voce”.

De Luca: “Paese malato di conformismo e opportunismo”

“Oggi i titoli principali sono l’insulto di De Luca alla Meloni – ha concluso De Luca – siamo alla follia. Siamo in un Paese malato di conformismo e opportunismo e in cui l’opinione pubblica sembra aver perso la ragione critica. Ci si è ridotti a un titolo su una battuta”.

Il fuorionda di De Luca contro la premier Giorgia Meloni

“Lavora tu, str****. Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione? Lavora tu, str****”. Questo è ciò che ha scandito De Luca nel fuorionda subito divenuto un caso politico.

Il governatore della Campania, quando ha indirizzato le suddette parole alla premier, si trovava in Transatlantico alla Camera e stava parlando con alcuni giornalisti che gli hanno chiesto un commento dopo le parole della presidente del Consiglio.

La Meloni, dalla Calabria, aveva chiamato in causa proprio De Luca dicendogli che “se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più”.

L’ex sindaco di Salerno, venerdì 16 febbraio, si è recato a Roma con centinaia di sindaci per chiedere di sbloccare i fondi Sviluppo e coesione e protestare contro l’Autonomia.