Video del cantante Xolidayboy svenuto sul palco dopo la chiamata dell'esercito russo per la guerra in Ucraina

Il 23enne cantante russo Ivan Minaev, conosciuto con il nome d’arte Xolidayboy, si è sentito male ed è svenuto sul palco nel mezzo di una esibizione. Poche ore prima aveva ricevuto una lettera di arruolamento dell’esercito che, secondo i medici, lo avrebbe fatto piombare in un forte stato depressivo.

Chi è Xolidayboy

È conosciuto in Russia con lo pseudonimo Xolidayboy, ma il suo vero nome è Ivan Olegovich Minaev, ed è nato nel 2000 a Sebastopoli, città ucraina della Crimea, occupata dalla Russia dal febbraio 2014.

Nel 2020 Xolidayboy, che si è sempre definito ucraino, si è trasferito a Mosca e ha iniziato a farsi conoscere pubblicando alcuni video su TikTok, grazie ai quali ha riscosso molto successo in Russia e ha potuto avviare la sua carriera di cantante.

Uno dei video che riprende gli attimi immediatamente successivi il malore che ha colpito Xolidayboy durante il suo ultimo concerto

Nel 2021 e 2022 ha pubblicato un album e decine di singoli, diventando uno degli artisti emergenti più conosciuti nell’area, attirando molti giovani ai suoi concerti. Come quello tenuto lo scorso lunedì 6 novembre all’Apricot Arena di Stavropol, in Russia, durante il quale però il cantante ha avuto un malore ed è svenuto sul palco. Nel pomeriggio, aveva ricevuto una lettera di arruolamento da parte dell’esercito russo.

La lettera di arruolamento

Durante la mattinata di lunedì 6 novembre, Xolidayboy è stato ripreso mentre si trovava nell’ufficio di registrazione e arruolamento militare, dove pare si trovasse dopo aver ricevuto una comunicazione dall’esercito russo.

La convocazione sarebbe arrivata al cantante una volta atterrato all’aeroporto di Mineralnye Vody, cittadina termale della Russia europea meridionale, dove la sera si sarebbe tenuto il concerto.

Una lettera che ha probabilmente messo il giovane artista in un forte stato di agitazione, dettato dalle sue origini e dalle sue convinzioni che, secondo alcuni media locali, lo hanno in passato portato a scontrarsi con alcune persone responsabili della propaganda russa. Motivo per il quale la sera, durante l’esibizione, Xolidayboy non avrebbe retto la pressione.

Lo svenimento sul palco

Come testimoniato da numerosi video pubblicati sui social, durante l’esibizione della sera Xolidayboy ha avvertito un malore ed è svenuto sul palco, venendo immediatamente soccorso dallo staff, che lo ha poi affidato alle cure dei medici.

Proprio il suo entourage, in seguito al malore, ha voluto assicurare che il cantante non aveva assunto droghe, che non è cagionevole di salute e che non soffre di alcun tipo di patologia.

Dopo essere stato ricoverato e visitato all’ospedale di Stavropol, come riportato dal canale Telegram russo Baza, i medici avrebbero appurato che il giovane soffrirebbe di un disturbo del sistema nervoso autonomo il quale, unito alla notizia dell’arruolamento, lo avrebbe gettato in un forte stato depressivo. In uno dei suoi ultimi video, il TikToker aveva condannato duramente l’annessione della Crimea da parte di Mosca, attirando l’attenzione delle autorità locali, che avevano chiesto la chiusura del suo canale.