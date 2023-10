Svelati i 49 cantanti e gruppi di Sanremo Giovani: da Clara Soccini di Mare Fuori a Tancredi, chi c'è in gara

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La nuova edizione del Festival di Sanremo inizia a scaldare i motori: mancano ancora parecchie settimane prima dell’annuncio dei big in gara (nonostante circolino già i primi rumor), ma sono già stati svelati i 49 nomi di Sanremo Giovani che puntano a conquistare un posto sul palco dell’Ariston.

Sanremo Giovani entra nel vivo: oltre 560 le candidature

Come comunicato direttamente dalla Rai, la quinta edizione della kermesse sotto la guida artistica di Amadeus si prepara a entrare nel vivo, cominciando dalle selezioni dei giovani cantanti e gruppi che verranno scelti per far parte della gara ufficiale a febbraio del 2024.

Viene riportato che sono state 564 le candidature arrivate: 202 dal Nord Italia, 197 dal Sud. La Regione che ha presentato il maggior numero di richiesta è il Lazio (100 partecipanti), davanti a Lombardia (69) e Sicilia (62). 510 di questi sono italiani, 10 invece i nati in un altro Paese.

I 49 nomi sono stati selezionati dalla Commissione Musicale presieduta da Amadeus e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Le audizioni dal vivo si terranno presso la Sala A di Via Asiago e di questi 8 prenderanno parte alla finale in prima serata il 13 dicembre. Altri 4 arriveranno da Area Sanremo e alla fine solo i primi 3 faranno parte dei Big.

Chi sono i 49 nomi in gara per Sanremo Giovani 2023

Dall’elenco diffuso dall’organizzazione, emergono alcuni nomi interessanti: spiccano ad esempio I Santi Francesi, vincitori della sedicesima stagione di X Factor, Tancredi di Amici così come Clara Soccini, giovane cantante che i fan di Mare Fuori conoscono bene come interprete di Crazy J nella serie. Di seguito, tutti i cantanti/gruppi comunicati e le canzoni che presentano:

Alex Wyse, La mia canzone per te

Assurditè, Bella Storia

ASTERIA, Venere

Beatrice Quinta, Alleluia

bnkr44 (gruppo), Effetti speciali

CALEYDO, PIATTAFORMA PERSONALE

Cara, Giulia

CENERI, ULTIMA FESTA

Chakra, Luna di Miele

chiamamifaro, La Poesia

ChiEdo, Autunno retrò

CLARA, Boulevard

COLLETTIVO (gruppo), ALTALENA

Commodo, Pioggia Supernova

Diego Lazzari, Lontana Dai Guai

Erresolo, Pappagalli a Berlino

Ethan, Vuoto

Extrasistoli, Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre

Germo67, Fastidio

Grenbaud, Mama

Greta (gruppo), Greta

Guall, Pozzanghere di sale

Ilan, Stelle cadenti

Jacopo Sol, COSE CHE NON SAI

Jeson, Perdonare te

Kaze, Figli della città

La Base, Nessuno ci crede

Leon Faun, Anima

Lor3n, Fiore D’inverno

Mameli, mai love

Maracuja (gruppo), Showman

MARGHERITA PRINCIPI, ho la testa che mi fa

Marmo, Terra Mia

MonnaElisa, Amore consumato

Mose, Ikigai (Sara)

Nahaze, MAI CAPITA

Nashley, Quello che conta davvero

NDG, PIOVE

Pheelow, Se mi ucciderà

Rakele, KILL BILL

Rizzo, Bonjour Adieu

Santi Francesi (gruppo), Occhi tristi

Senza Cuore, Sole in inverno

Simone Panetti, Polverina

Speakeasy (gruppo), George Best

Tancredi, Perle

Thoé, M’ama

Tuma, Alieni

Vale LP, Stronza

Gli ultimi rumor su Sanremo 2024: i possibili Big in gara

Nelle ultime ore sono iniziati ad emergere anche alcuni interessanti rumor riguardo la prossima edizione di Sanremo. Se quella di Fedez come conduttore si è rivelata solo una battuta, viene riportato da Adnkronos che Amadeus vorrebbe puntare a Lorenzo Jovanotti.

Tra i quasi certi ci potrebbero essere i Negramaro, i The Kolors e i Subsonica. Indiscrezioni vogliono anche Alessandra Amoroso, Annalisa e Angelina Mango tra i big in gara sul palco dell’Ariston. Chi di certo non ci sarà, invece, è Laura Pausini.

Alla stessa agenzia di stampa, la cantante ha dichiarato che non le è stato chiesto, ma in ogni caso non pensa di poter andare per motivi personali. La Pausini vorrebbe stare vicino alla figlia: “Se ho un giorno senza concerto, lo ripeto, non vado a Sanremo, sto con mia figlia” ha dichiarato.