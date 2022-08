Vicenza, a 100 anni le rinnovano la patente: la storia di Candida, inarrestabile nonnina

Ha compiuto un secolo tondo tondo e ha tanta voglia di libertà. Si chiama Candida Uderzo, è una vispa giovanetta di appena cento anni d’età ed ha da poco ottenuto il rinnovo della patente, che sarà valida fino alla metà del 2024.

La commissione medica che l’ha visitata non ha dubbi: Candida Uderzo ha buona vista e riflessi eccellenti.

Ottimismo, sport e buone compagnie

La signora Candida abita a Breganze, in provincia di Vicenza, dove è conosciuta da tutti i suoi compaesani per l’allegria e l’energia che dimostra nonostante le cento primavere e i dolori che ha dovuto affrontare nella sua vita. Il primo fra tutti la perdita del marito in giovane età. Come ha superato il lutto? Grazie ad una filosofia positiva, come si legge in un’intervista riportata da ‘TGcom24’ in cui Candida si confessa a tutto campo: “Ho pensato che rimanere vivi voleva dire non rinunciare a nulla”.

E allora? E allora la signora si è data allo sport: “Come prima cosa ho cominciato a marciare. Andavo con le amiche a fare lunghe passeggiate. Mi ha aiutato molto a superare il lutto. Una volta in pensione mi sono iscritta al gruppo marcia Laverda di Breganze. E da quel momento non ho peso un’uscita. Ogni domenica alle 6 mi trovate sull’uscio di casa pronta a partire”.

Dopo 37 anni di iscrizione, il gruppo podistico ha recentemente premiato con una targa la costanza e la passione della signora Candida.

Oltre all’ottimismo, Candida è probabilmente aiutata da una buona genetica e da ottime abitudini: “Sono fortunata: ho 100 anni, essere così in salute stupisce anche me. Non prendo mai medicinali. Al massimo, ogni tanto, solo qualche pastiglia per dormire”.

Bisogno di libertà

L’auto le serve per non soffocare quell’irrefrenabile bisogno di libertà: “Io guido da sempre. Mi piace essere autonoma anche per non pesare su mio figlio. Questo rinnovo mi rende felice e mi farà sentire libera ancora un po'”.

Fonte foto: iStock - GitoTrevisan Candida Uderzo vive a Breganze, in provincia di Vicenza.

Non solo passeggiate

Ma la marcia non è l’unico sport amato dall’arzilla signora: “Quando non cammino vado in bicicletta: di solito la utilizzo per andare a trovare mia sorella Rita di 95 anni o per piccole commissioni nel centro del paese”, confessa, candidamente, Candida al ‘Giornale di Vicenza’.